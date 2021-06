Google faz evento gratuito com dicas para entrar em carreira de tecnologia

Quer entrar em uma carreira digital? Nesta terça-feira, dia 22, o Google lança mais uma edição do programa Cresça com o Google para Mulheres. A iniciativa terá um evento gratuito para ajudar no desenvolvimento de carreira de mulheres na área de tecnologia.

O evento virtual terá a presença de especialistas do Google e representantes do PrograMaria, MasterTech e do Olabi.

Com alta demanda de mão de obra e uma escassez de profissionais com competências digitais, o setor de tecnologia da informação também tem um problema de falta de diversidade. E as mulheres são minoria, sendo apenas um quarto do total de trabalhadores da área.

O objetivo da iniciativa do Google é mostrar os caminhos para conseguir um emprego na área e ainda acabar com estereótipos do ramo. E ainda ajudar na empregabilidade das brasileiras.

As inscritas no evento terão acesso a recursos para dar os primeiros passos na programação, como desconto na matrículo no curso da PrograMaria, e dicas de ferramentas, como o aplicativo Grasshopper.

Segundo Silvana Bahia, do Olabi, a presença de mais mulheres no setor é urgente, pois a tecnologia que consumimos no dia a dia ainda é produzida por times pouco diversos.

“Trabalhar pela diversidade nas tecnologias é um caminho para construirmos futuros mais inclusivos e socialmente mais justos. Se a tecnologia media nossas escolhas, nossos gostos e pauta nossas ações, é fundamental que tenhamos uma multiplicidade de olhares, visões de mundo e cultura nessa produção tecnológica", fala ela.

Confira a agenda do dia:

Por onde começar a minha carreira: Mariana Pezarini, Diretora de Operações da PrograMaria;

Oportunidades na área de tecnologia para elas: Patricia Haizer, Engenheira de Software no Google;

Seja a protagonista da sua carreira: Silvana Bahia, Diretora Executiva de Projetos na Olabi;

A tecnología a favor da produtividade: Melina López, Gerente de Produto no Google;

Processo seletivo: Como aplicar em vagas de tecnologia: Kelly Maia, Recrutadora de Engenharia do Google;

Trajetória na Tecnologia: Camila Achutti, CEO e Fundadora da MasterTech.

Faça sua inscrição pelo site.