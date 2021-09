Goldman encerra distanciamento social e comida grátis em Londres

Por: Marion Dakers

O Goldman Sachs Group está abandonando as regras de distanciamento social em seu escritório em Londres e retornará à ocupação plena a partir da próxima semana.

Com a “vasta maioria” da equipe no Reino Unido totalmente vacinada, o Goldman já está vendo cerca de metade de seus funcionários de Londres no escritório todos os dias, de acordo com um memorando interno visto pela Bloomberg News.

“Encorajamos aqueles de vocês que ainda não tiveram a oportunidade de estar no escritório a falar com seu gerente sobre isso”, diz o memorando. O banco manterá o uso de máscaras nas áreas comuns e um programa obrigatório de testes em vigor.

O Goldman também encerrará as refeições gratuitas no escritório a partir de 20 de setembro “para incentivar o apoio a restaurantes e empresas locais que reabrem ao nosso redor”.

O movimento foi relatado pela primeira vez pelo Financial News.

Goldman liderou o retorno de Wall Street ao escritório em junho, com música ao vivo e food trucks em sua sede em Nova York. Desde então, introduziu medidas de segurança mais rigorosas, incluindo a exigência de que todos os funcionários do escritório estejam vacinados.

