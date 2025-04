GOL cria curso sobre o setor aéreo para jornalistas brasileiros

A Gol promoverá, pela primeira vez, no próximo mês de junho, um curso voltado para jornalistas brasileiros, com o objetivo de ampliar o entendimento sobre o setor aéreo.

O programa, intitulado Conexão Gol – O Encontro entre Jornalismo e Aviação, busca capacitar os profissionais de imprensa em temas técnicos que frequentemente surgem em suas coberturas, como birdstrikes (colisão entre aves e aeronaves), as causas de manobras de arremetida, a origem das turbulências e a periodicidade das manutenções preventivas nos aviões.

A iniciativa, que será gratuita e terá duração de um dia, oferece uma imersão completa nos desafios técnicos da aviação.

Segundo Eduardo Calderon, diretor de controle de operações e engenharia da Gol, a ação tem como objetivo aprimorar o conhecimento de temas de grande interesse público e esclarecer os protocolos de segurança que regem a aviação brasileira.

"A proposta é proporcionar uma compreensão mais aprofundada sobre os aspectos técnicos que afetam o setor, para que os jornalistas possam cobrir o tema com maior precisão e responsabilidade", afirma.

"Os jornalistas precisam cobrir com imparcialidade e precisão o dia a dia da aviação", afirma Maira Pinheiro, gerente executiva de comunicação corporativa e reputação da Gol. “Informação de qualidade e transparência são fundamentais para que isso aconteça.” A Gol esclarece que o curso é aberto a jornalistas de todo o Brasil e as inscrições podem ser feitas por meio do email conexaogol@inpresspni.com.br.