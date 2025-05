Gol abre vagas para copilotos com voos nacionais e internacionais. Veja os requisitos

Se você pudesse escolher qualquer profissão no mundo, qual seria? Para milhões de pessoas, a resposta está nas alturas. A carreira de piloto de avião foi a mais pesquisada globalmente em 2024, com mais de 1,3 milhão de buscas no Google, segundo levantamento da plataforma Resume.io.

No Brasil, o setor de viação segue aquecido. Impulsionada pela expansão da malha aérea, a Gol Linhas Aéreas reabriu o processo seletivo para copilotos, com vagas destinadas a candidatos externos. A iniciativa reforça a estratégia de crescimento da companhia, que opera com uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737 e mantém uma equipe com mais de 13,9 mil profissionais.

“Sabemos que ser copiloto é um sonho construído com muito esforço, estudo, investimento em horas de voo e paixão pela aviação. Reabrir nosso processo seletivo em menos de um ano reforça o crescimento de nossa operação e nosso foco na capacitação de talentos”, afirma Jean Carlo Nogueira, diretor executivo de Gente e Cultura da GOL.

Na edição anterior de seleção da Gol, realizada em julho de 2024, foram contratados 45 profissionais, sendo 19 copilotos.

Requisitos para participar do processo seletivo

A nova seleção busca profissionais que atendam aos seguintes critérios técnicos e operacionais:

Mínimo de 500 horas de voo comprovadas na CIV Eletrônica

Licença de Piloto Comercial

Habilitação válida para voos por instrumentos

Habilitação válida ou vencida em aeronaves multimotores (Tipo ou Classe)

Inglês ICAO nível 4 ou superior

Certificação PLA Teórico

Passaporte válido

Benefícios e etapas do processo seletivo

Os copilotos selecionados atuarão em voos nacionais e internacionais, com remuneração compatível com o mercado e benefícios atrativos.

Entre os principais destaques estão:

Passagens com desconto para o colaborador e familiares (nacionais e internacionais)

Participação nos lucros e resultados (PLR)

Vale-alimentação

Diárias de alimentação

Clube de parcerias

Day-off no aniversário

Seguro de vida

Assistência médica e odontológica

O processo seletivo inclui diversas etapas: cadastro, avaliação da área de Gente e Cultura, prova teórica, simulador, análise de documentos técnicos, entrevista, standby, envio de proposta e contratação.

Como se inscrever?

Os candidatos às vagas de copiloto devem se inscrever no site da Gol Linhas Aéreas.