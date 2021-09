Globo oferece cursos gratuitos de modelagem 3D e animação

A Globo, em parceria com a Autodesk, líder global em tecnologia de projetos e criação, está promovendo cursos gratuitos e remotos de 3D Motion Design e de 3D Modelagem e Animação.

Para participar, os interessados devem ter conhecimentos básicos em informática, Pacote Adobe, 3ds Max e Maya, além de possuir computador e acesso à internet.

São 20 vagas disponíveis para cada curso. O programa é voltado para estudantes de Design, Desenho Industrial, Comunicação Visual, Artes Plásticas, Design Gráfico, Publicidade, Arquitetura, Belas Artes, Design de Games e Cinema.

Ao final do curso de 3D Motion Design, os alunos estarão capacitados a atuar com animação 3D para vídeo, além da criação de vinhetas animadas, aberturas de programas, ilustrações 3D e reconstituições.

No fim do curso de 3D Modelagem e Animação, os estudantes estarão habilitados para criar cenários e objetos em 3D para vídeo, juntamente com render e apresentação de projetos.

Após o término, os alunos receberão certificados da Autodesk e da Globo, além de entrarem para o banco de talentos da empresa.

As inscrições são realizadas até 03 de outubro por este site.