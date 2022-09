Globo está com mais de 500 vagas abertas em tecnologia; saiba como se inscrever

A Globo está em busca de mais de 500 novos profissionais para aumentar seu time de tecnologia. Ao todo, o grupo de comunicação está com mais de 500 vagas efetivas e 100 de estágio abertas, entre os níveis técnico e superior.

As oportunidades são para as torres digitais, que englobam o Hub Digital, a Infraestrutura, a Segurança da Informação e a Estratégia Corporativa & Arquitetura, e também para o Hub de Operações e Distribuição de Conteúdo.

Desde 2018, a empresa vem reforçando sua estratégia digital e, consequentemente, precisa de cada vez mais profissionais qualificados em diversas áreas que conversam com a parte digital da empresa. Segundo a companhia, um terço de todos os profissionais da Globo são da área de tecnologia.

Vagas em Infraestrutura, Segurança de Informação e mais

Para o Hub Digital e para as áreas de Infraestrutura, Segurança da Informação e Estratégia Corporativa & Arquitetura, as carreiras são voltadas para especializações como: desenvolvedor, cientista de dados, product owner (PO), designer, engenheiro de dados, arquiteto de software, devops, arquiteto de negócio e agilista, segurança da informação, banco de dados, infraestrutura e cloud.

O Hub Digital é responsável pelas soluções de tecnologia para geração de valor nas diversas frentes de negócio da Globo: plataformas digitais, produtos digitais direct-to-consumer (sites e apps), publicidade integrada on e offline, inteligência, planejamento e alocação de recursos, audiência multiplataforma, direitos, programação, criação, produção, exibição e distribuição de conteúdo.

Com tantas vagas, as competências exigidas são diversas e vão desde metodologias ágeis, produto e negócio, mercado de tecnologia e conteúdo, estratégia mediatech e cloudification, passando por conhecimentos em desenvolvimento de soluções e software de infraestrutura e segurança, até conhecimentos em operações de câmera, iluminação e sonorização, edição de mídias audiovisuais, videografismo, VFX, efeitos especiais, fotografia e sistemas de TV.

No Hub de Operações e Distribuição de Conteúdo, as vagas são para: produtor de tecnologia, designer, editor de mídias audiovisuais, técnico de efeitos especiais e profissional com competências de imagem e som.

A maior parte das vagas é para atuar no Rio de Janeiro (RJ), local da sede da empresa. Entretanto, existem vagas com o modelo de trabalho remoto e outras nas cidades de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG). A empresa não informa a faixa salarial das posições abertas.

Como se inscrever para as vagas em tecnologia da Globo

Os profissionais de tecnologia que gostariam de se inscrever para participar do processo seletivo da Globo devem se inscrever através da página oficial de carreiras da empresa. Por lá, os candidatos conseguem filtrar as vagas por localidade, tipo de vaga e área desejada.

