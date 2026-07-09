Ghosting profissional: empresas que somem de processos seletivos pagam caro na disputa por talentos

A experiência do candidato deixou de ser apenas uma preocupação do RH para se tornar uma variável de negócio. Em um mercado em que atrair profissionais qualificados é cada vez mais desafiador, a forma como uma empresa conduz seu processo seletivo influencia diretamente sua reputação como empregadora e sua capacidade de recrutar talentos no futuro.

Um levantamento da LiveCareer, divulgado pela HRD Asia, mostra que 48% dos candidatos que sofreram ghosting durante um processo seletivo afirmam que não voltariam a se candidatar à mesma empresa. Além disso, 42% dizem confiar menos na organização após a experiência, enquanto 37% relatam que compartilhariam o ocorrido com outras pessoas.

Os dados reforçam que a experiência do candidato passou a impactar o employer branding tanto quanto a cultura organizacional ou a proposta de valor da empresa.

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O ghosting se tornou um risco para o recrutamento

No contexto do recrutamento, ghosting acontece quando uma das partes interrompe completamente a comunicação durante o processo seletivo sem oferecer qualquer explicação. Embora o termo tenha se popularizado para descrever candidatos que desaparecem, a pesquisa indica que o problema também parte das empresas.

Segundo o estudo, 45% dos profissionais afirmam já terem sido ignorados por empregadores durante alguma etapa do recrutamento. Os casos acontecem em diferentes momentos do processo:

22% deixam de receber retorno após entrevistas;

19% ficam sem resposta depois do primeiro contato;

13% são informados de que haverá próximos passos, mas nunca recebem atualização;

12% concluem testes ou desafios técnicos sem qualquer devolutiva.

O resultado é uma percepção de desorganização, falta de respeito e ausência de transparência — fatores que influenciam diretamente a imagem da empresa no mercado.

Candidate experience virou vantagem competitiva

A experiência do candidato passou a ocupar espaço nas estratégias de employer branding porque o processo seletivo é, muitas vezes, o primeiro contato entre profissional e empresa. Quando esse relacionamento termina sem comunicação, o impacto ultrapassa a vaga em questão.

A pesquisa mostra que 57% dos candidatos acreditam que empresas deixam de responder simplesmente porque escolheram outro profissional, enquanto 33% entendem que o silêncio ocorre para evitar comunicar uma rejeição.

Apenas 15% associam a falta de resposta ao excesso de trabalho das equipes de recrutamento. Isso significa que o silêncio raramente é interpretado como um problema operacional. Para a maioria dos candidatos, ele representa uma escolha da organização.

Employer branding também se constrói nas negativas

Empresas costumam investir em campanhas para fortalecer sua marca empregadora, mas esquecem que uma resposta negativa também faz parte dessa construção.

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Segundo o LinkedIn Talent Solutions, a experiência vivida durante o processo seletivo influencia a decisão de um profissional voltar a se candidatar, recomendar a empresa ou consumir seus produtos e serviços.

Em outras palavras, um candidato rejeitado pode continuar sendo um cliente, parceiro ou futuro colaborador.

Manter uma comunicação clara ao longo do recrutamento reduz incertezas, fortalece a percepção de transparência e preserva relacionamentos para oportunidades futuras.

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