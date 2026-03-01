Gestoras bilionárias disputam talentos e reestruturam a formação de talentos

Com US$ 86,3 bilhões sob gestão e dificuldade para encontrar profissionais suficientes para investir esse volume de recursos, a Millennium Management, gestora americana de fundos multimercado, reformula sua estratégia de contratação e passa a estruturar um programa formal de formação de investidores.

A iniciativa, que começa em 2027, cria uma trilha para universitários com foco em investimentos e prevê acesso direto a gestores seniores. As informações foram retiradas de Business Insider.

A mudança acontece após anos de expansão acelerada. Desde 2022, a Millennium aumentou seu capital em mais de US$ 30 bilhões. Em 2024, contratou 160 gestores de portfólio e, em 2025, destinou bilhões a fundos externos. Ainda assim, não foi suficiente para acompanhar o crescimento dos ativos.

O movimento não é isolado. Outras gestoras multiestratégia como Citadel, Point72 e Balyasny também ampliam programas de estágio, academias internas e trilhas estruturadas que vão da universidade à posição de gestor de portfólio.

O modelo marca uma transição: de estruturas enxutas lideradas por investidores estrela para organizações com centros robustos de recrutamento e desenvolvimento.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Para profissionais de finanças corporativas, o movimento sinaliza uma inflexão relevante: dominar análise financeira, gestão de risco, modelagem e leitura de mercado deixa de ser diferencial técnico e passa a ser parte de uma trilha estruturada de carreira.

A formação interna transforma o desenvolvimento de capital humano em ativo estratégico, tão relevante quanto o capital financeiro administrado.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui