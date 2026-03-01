Carreira

Gestoras bilionárias disputam talentos e reestruturam a formação de talentos

Com bilhões sob gestão e dificuldade para encontrar profissionais qualificados, grandes fundos internacionais estruturam programas formais de formação, ampliam estágios e reformulam planos de carreira, transformando a gestão de capital em um projeto estratégico de desenvolvimento interno.

Publicado em 1 de março de 2026 às 05h00.

Com US$ 86,3 bilhões sob gestão e dificuldade para encontrar profissionais suficientes para investir esse volume de recursos, a Millennium Management, gestora americana de fundos multimercado, reformula sua estratégia de contratação e passa a estruturar um programa formal de formação de investidores.

A iniciativa, que começa em 2027, cria uma trilha para universitários com foco em investimentos e prevê acesso direto a gestores seniores. As informações foram retiradas de Business Insider.

A mudança acontece após anos de expansão acelerada. Desde 2022, a Millennium aumentou seu capital em mais de US$ 30 bilhões. Em 2024, contratou 160 gestores de portfólio e, em 2025, destinou bilhões a fundos externos. Ainda assim, não foi suficiente para acompanhar o crescimento dos ativos.

O movimento não é isolado. Outras gestoras multiestratégia como Citadel, Point72 e Balyasny também ampliam programas de estágio, academias internas e trilhas estruturadas que vão da universidade à posição de gestor de portfólio.

O modelo marca uma transição: de estruturas enxutas lideradas por investidores estrela para organizações com centros robustos de recrutamento e desenvolvimento.

Para profissionais de finanças corporativas, o movimento sinaliza uma inflexão relevante: dominar análise financeira, gestão de risco, modelagem e leitura de mercado deixa de ser diferencial técnico e passa a ser parte de uma trilha estruturada de carreira.

A formação interna transforma o desenvolvimento de capital humano em ativo estratégico, tão relevante quanto o capital financeiro administrado.

