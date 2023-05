Gestora global com US$ 9 trilhões em ativos, BlackRock convoca volta ao escritório 4 dias por semana

A BlackRock convocou os funcionários de volta ao escritório pelo menos quatro dias por semana, e disse que viu benefícios do trabalho presencial após a pandemia.

Quando entrará em vigor

A nova política entrará em vigor em 11 de setembro, com flexibilidade para trabalhar em casa um dia por semana, segundo um memorando interno do diretor de operações, Rob Goldstein, e da chefe global de recursos humanos, Caroline Heller, enviado aos funcionários nesta terça-feira.

"O desenvolvimento de carreira acontece em momentos de aprendizado entre os membros da equipe e é acelerado em momentos de movimentação do mercado, quando tomamos iniciativa e nos envolvemos”, escreveram os executivos. “Tudo isso exige que estejamos juntos no escritório."

Como será a política daqui para frente

A maior gestora de ativos do mundo lançou seu programa piloto “Futuro do Trabalho” no final de 2021, quando a BlackRock, com sede em Nova York, disse que esperava que mais da metade de seu pessoal trabalhasse no escritório pelo menos três dias por semana.

A empresa tem cerca de 19.800 funcionários em mais de 30 países, segundo dados do final do ano passado.