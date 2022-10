Gestor de investimentos: conheça a carreira com salários de até R$ 37 mil

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Se você acompanha minimamente o mercado financeiro e as “celebridades” dos investimentos, já deve ter ouvido falar sobre os gigantes desse setor – os investidores Luis Stuhlberger, Ray Dalio e Steven Cohen.

Os três são grandes destaques pelo patrimônio acumulado, conhecimento sobre investimentos e por suas profissões.

Para ter ideia da riqueza desses investidores, a soma dos patrimônios dos americanos Ray Dalio e Steven Cohen resulta em uma fortuna de US$ 35 bilhões – o que no câmbio atual representa mais de R$ 181 bilhões.

É um dinheiro e tanto. Mas acredite: toda essa quantia não surgiu na conta deles do dia para a noite.

Os três famosos fizeram carreira em uma profissão que está sendo cada vez mais disputada por bancos, corretoras e instituições financeiras no geral. Os profissionais dessa área estão recebendo salário médio de até R$ 37 mil por mês, além de bônus e benefícios que podem chegar a mais de R$ 74 mil por ano.

Trata-se da posição de gestor de investimentos. Ray Dalio, Steven Cohen e Stuhlberger são gestores de alguns dos fundos mais famosos e lucrativos de todo o mercado financeiro.

O fundo Verde, por exemplo, gerido por Stuhlberger, é um dos maiores fundos de investimento multimercado do Brasil. Desde sua estreia no mercado, há 25 anos, já entregou rentabilidade de 20.500%, contra 2.500% do CDI no mesmo período.

Não é à toa que o gestor é chamado de “fazedor de milionários”. Quem investiu R$ 10 mil no fundo gerido por Stuhlberger em 1997, por exemplo, hoje teria facilmente mais de R$ 2 milhões.

Mas a boa notícia é que, se você quer ter a mesma carreira de Stuhlberger, é possível e nem é tão difícil assim. Principalmente porque hoje essa profissão, apesar de muito requisitada pelo mercado de trabalho, carece de profissionais qualificados. E hoje vou te mostrar uma oportunidade para se tornar um deles em pouco tempo - e começando do zero.

Como funciona a carreira que enriqueceu Stuhlberger, Ray Dalio e Steven Cohen – e por que ingressar nela?

A profissão de gestor de investimentos tem ganhado cada vez mais visibilidade e o mercado está “sedento” por profissionais dessa área. E, caso você nunca tenha ouvido falar nesta profissão antes, o gestor é aquele responsável por tomar as melhores decisões para fazer render o patrimônio de terceiros.

Ou seja, é um especialista que aplica o dinheiro de outras pessoas em uma carteira de ativos de sua responsabilidade. Por isso, esta é uma profissão que exige conhecimento sobre o mercado e comprometimento para entregar os melhores resultados para os investidores.

Seja um banco, uma corretora ou uma gestora, sempre haverá demanda por estes profissionais dentro de uma instituição financeira. E, com o aumento de investidores no Brasil, essas empresas têm percebido a importância do gestor.

Neste ano, a bolsa brasileira chegou ao número de 5 milhões de contas ativas. Para ajudar toda essa gente, a demanda por profissionais de gestão só cresce.

Não é à toa que, neste exato momento, há vagas sobrando para a posição de gestor nas mais variadas localizações do Brasil. Em uma pesquisa rápida na Catho, um dos principais sites de vagas de trabalho do país, existem mais de 1.000 oportunidades abertas:

Além das vagas abertas, um estudo recente da consultoria de RH Robert Half mostra um cenário promissor para os interessados em trabalhar na mesma profissão que Steven Cohen, Ray Dalio e Luis Stuhlberger.

Segundo a pesquisa, os setores do mercado financeiro com o maior número de contratações são os fundos de private equity, as assets e os bancos de investimento.

E a melhor parte disso é que o gestor de investimentos é indispensável em qualquer empresa desses três segmentos.

Com esses dados na mesa, é possível afirmar que uma coisa já é realidade: para quem quer crescer no mercado financeiro, essa é uma profissão que tem espaço para isso.

Se você tem interesse nesse tipo de oportunidade, aqui vai uma boa notícia. Há uma formação com vagas abertas agora.

A FAAP, uma das instituições de ensino mais conhecidas do Brasil, e a Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do país, querem treinar novas pessoas para a área de gestão de investimentos.

As duas empresas prepararam uma formação para quem quer migrar para o mercado financeiro em uma posição de destaque, mesmo que esteja começando do zero no mundo dos investimentos.

Para que você possa “fazer um test drive” na profissão dos ricaços, a FAAP e a Empiricus Research estão liberando 4 aulas inaugurais dessa formação de forma 100% gratuita. Depois de assisti-las, você pode decidir se essa profissão faz sentido para a sua vida. Veja como acessar as aulas clicando no botão abaixo:

O salário médio desta profissão é de até R$ 37 mil, mas se você for o próximo Luis Stuhlberger pode ganhar muito mais

Com tantas vagas abertas, a solução que as empresas encontraram para atrair mais profissionais foi oferecer remunerações altíssimas. Afinal, seguindo a regra mais básica do mercado, quando a demanda é muito maior que a oferta, os preços aumentam drasticamente.

A mesma lógica ocorre com os salários de gestor de investimentos. Por ser uma posição que as instituições financeiras necessitam, elas aceitam pagar salários muito acima da média do mercado.

O Guia Salarial 2023 da Robert Half mostra muito bem isso. Em São Paulo, por exemplo, a média salarial chega a mais de R$ 37 mil para gestores de renda fixa e de renda variável que já são especialistas.

E mesmo a menor média salarial contemplada pela pesquisa é bem acima do que o mercado de trabalho costuma oferecer. Um gestor de investimentos iniciante no cargo, que ainda está desenvolvendo suas habilidades, pode receber cerca de R$ 20.700 por mês.

Esses valores são apenas a remuneração mensal, pois os ganhos para quem trabalha no mercado financeiro podem ir além disso. Afinal, o setor ainda é conhecido por pagar bônus altíssimos e benefícios atrativos.

Segundo o Glassdoor, a média recebida em bônus e participação nos lucros é de mais de R$ 74 mil por ano.

Essa remuneração é mais do que atrativa, mas lembre-se: ela é apenas uma média. Os bons gestores de investimentos, aqueles que são excepcionais e se destacam em seu trabalho, se tornam ainda mais desejados pelas grandes instituições financeiras e podem ir além desses ganhos.

Isso significa que para os gestores que forem qualificados o suficiente para serem os próximos Luis Stuhlberger, Ray Dalio e Steven Cohen, as remunerações têm potencial para alcançar valores muito maiores que a média salarial.

A formação da Empiricus Research com a FAAP pode ser a chave nesse quesito: o destaque em relação a outros profissionais do mercado. Se você quer se tornar um desses gestores de investimentos excepcionais, mesmo que ainda não saiba nada, te convido para assistir as 4 aulas inaugurais gratuitas.

Esses primeiros conteúdos foram liberados sem cobrar nada para dar um “empurrão” e te encorajar a “pular de cabeça” na profissão que pode pagar remuneração de mais de meio milhão por ano:

Saiba como ingressar na profissão com salário que pode chegar a R$ 37 mil + bônus de R$ 74 mil por ano

Se você se interessou em conhecer mais sobre a profissão que enriqueceu alguns dos maiores bilionários do mundo, só precisa acessar este link e se inscrever gratuitamente nas aulas inaugurais dessa formação.

E não pense que porque as aulas inaugurais são gratuitas, que elas não são realmente boas. Para ter ideia dos insights que esses conteúdos podem te gerar, veja o tema de duas dessas 4 aulas (o programa de todas as aulas pode ser liberado aqui):

O dia a dia do gestor de fundos;

As competências essenciais do profissional mais caro do mercado.

Com essas informações em mãos, é possível tomar uma decisão muito mais assertiva sobre ingressar nessa carreira.

E mesmo para quem não tem conhecimento algum sobre o mercado financeiro, esse curso pode ser um primeiro passo. Nele, são oferecidas diversas aulas de conteúdos básicos para aqueles que querem começar do zero sem qualquer dificuldade.

Para que você tenha um “gostinho” de como é a posição de gestor no dia a dia, acesse as 4 aulas inaugurais gratuitas da formação no botão abaixo.

Receba mais informações sobre essa profissão que “decolou” a carreira de Luis Stuhlberger, Steven Cohen, e Ray Dalio, paga salários de até R$ 37 mil por mês e tem vagas de sobra no mercado:

