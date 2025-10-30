Gestão hospitalar: entenda por onde começar para entrar na área

A área da saúde não depende apenas de médicos e enfermeiros. Depende de gestores capazes de garantir que hospitais funcionem com eficiência, ética e propósito. (Getty Images)
Publicado em 30 de outubro de 2025
O setor da saúde está passando por uma transformação silenciosa — e gigantesca. A digitalização de processos, a pressão por eficiência e a necessidade de atender uma população mais exigente e envelhecida têm criado um cenário em que a gestão hospitalar se tornou essencial.
Hoje, trabalhar com gestão hospitalar vai muito além de lidar com planilhas e orçamentos. Envolve administrar pessoas, processos, tecnologia e, sobretudo, garantir qualidade e sustentabilidade financeira em instituições que funcionam 24 horas por dia.
O relatório “A&M POV Farmacêuticas”, da Alvarez & Marsal, aponta que o mercado de saúde brasileiro deve crescer 9% até 2028, atingindo uma receita de R$ 1,898 trilhão, impulsionado pela expansão de redes privadas e pelo uso de inteligência artificial em diagnósticos e gestão de leitos. Nesse contexto, quem busca trabalhar com gestão hospitalar encontra uma área repleta de oportunidades e necessidade constante de profissionais preparados.
A gestão hospitalar é o conjunto de práticas administrativas que garantem o funcionamento eficiente de hospitais, clínicas e centros de saúde. Esse trabalho exige planejamento, organização e controle de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, além de uma compreensão profunda das particularidades do sistema de saúde.
A figura do gestor hospitalar tem se tornado estratégica. Esses profissionais são responsáveis por equilibrar dois mundos que nem sempre caminham juntos: a excelência médica e a eficiência empresarial.
O primeiro passo para quem quer trabalhar com gestão hospitalar é desenvolver uma base sólida em negócios, finanças e planejamento. É por isso que muitos profissionais escolhem a graduação em administração como porta de entrada.
O curso oferece os fundamentos necessários para compreender como uma instituição de saúde deve operar: estrutura de custos, gestão de pessoas, processos decisórios e estratégias de crescimento. Além disso, prepara o aluno para atuar em diferentes segmentos — de hospitais públicos a clínicas privadas, laboratórios e operadoras de planos de saúde.
Durante a graduação, o estudante adquire competências que são diretamente aplicáveis ao ambiente hospitalar, como:
Gestão de recursos humanos, essencial para lidar com equipes multidisciplinares;
Gestão financeira, voltada para o controle de custos e investimentos;
Planejamento estratégico, para definir metas e otimizar processos;
Análise de dados e indicadores de desempenho, fundamentais para medir resultados;
Gestão de operações e logística, voltada ao abastecimento e uso eficiente de insumos.
Um artigo da Faculdade ITH, citando o Conselho Federal de Administração (CFA), afirma que mais de 70% das unidades de saúde no Brasil não contam com gestores qualificados. Isso significa que há espaço para quem combina conhecimento técnico e visão estratégica.
Além disso, o avanço das healthtechs — startups que aplicam tecnologia à saúde — está abrindo novas frentes de atuação para quem busca trabalhar com gestão hospitalar em ambientes inovadores.
