Gerdau abre 200 vagas para programa de estágio em diferentes estados

A Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, está com vagas abertas para o seu programa de estágio universitário “G.Start 2024”. São mais de 200 vagas abertas para as unidades da companhia nos estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

“Buscamos estudantes com vontade de aprender, se desenvolver e contribuir para a construção da Gerdau do futuro, por meio de experiências práticas e diárias e de uma troca contínua com seus tutores e gestores”, afirma Flavia Nardon, diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social.

Quais são os requisitos?

Para participar, os candidatos precisam:

Estar matriculados nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Comunicação, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias, Gestão Ambiental, Gestão de RH, Logística, Publicidade, Psicologia, Segurança do Trabalho, Serviço Social, Sistemas de Informação (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), entre outros,

Ter formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026,

Disponibilidade para estagiar 6h por dia,

Residir próximo da unidade escolhida.

Quais são os benefícios?

O programa G.Start 2024 conta com uma trilha de desenvolvimento desenhada para potencializar o futuro de cada participante e com um pacote de benefícios, entre eles:

Vale-transporte ou fretado (disponível para algumas localidades),

Vale-refeição (disponível nas unidades onde não há refeitório) ou refeitório no local,

Plano de saúde,

Plano odontológico,

Seguro de vida.

Em quais unidades os estagiários poderão atuar?

As vagas de estágio abertas são válidas para as unidades de

Maceió (AL),

Caucaia (CE),

Maracanaú (CE),

Serra (ES),

Aparecida de Goiânia (GO),

Goiânia (GO),

Barão de Cocais (MG),

Belo Horizonte (MG),

Divinópolis (MG),

Itabirito (MG),

Lavras (MG),

Miguel Burnier (MG),

Ouro Branco (MG),

Ouro Preto (MG),

Sete Lagoas (MG),

Três Marias (MG),

Recife (PE),

Rio de Janeiro (RJ),

Charqueadas (RS),

Porto Alegre (RS)

Sapucaia do Sul (RS),

Araçariguama (SP),

Cotia (SP),

Guarulhos (SP),

Mogi das Cruzes (SP),

Pindamonhangaba (SP),

São Caetano do Sul (SP),

São José dos Campos (SP),

São Paulo (SP).

Como se inscrever e qual é o prazo?

Os estudantes interessados terão até o dia 17 de outubro para se inscreverem pelo site da Gerdau. Os estagiários iniciarão as atividades em fevereiro de 2024.