Os efeitos sobre a saúde mental causados pelo isolamento social e pela pandemia do coronavírus atingiram em cheio as gerações mais novas. Dados de uma pesquisa divulgada pela empresa Pulses mostram que os colaboradores da geração Z e millenials estão se sentindo mais ansiosos, estressados e desesperançosos do que os mais velhos nas empresas.

O estudo evidencia como a pandemia tem afetado a saúde mental. Nos últimos meses, 37% das empresas registraram aumento de doenças psiquiátricas.

45% da geração Z, de nascidos entre 1998 e 2010, disseram estar se sentindo mais ansiosos. Entre os Millennials, nascidos entre 1977 e 1997, esse índice foi de 36%, enquanto para os da Geração X, com nascidos entre 1965 e 1976, foi de 23%. Entre os Baby Boomers, só 15% relataram uma alta na ansiedade.

Em relação ao estresse, os percentuais ficaram mais próximos: 10% dos mais velhos e 15% dos mais jovens relataram não conseguir manter a calma durante a pandemia.

Além da ansiedade, o estudo também olhou para a questão da produtividade. Enquanto a maioria dos colaboradores responderam estar se sentindo mais produtivos em home office nos primeiros meses de pandemia, a geração Z mostrou uma percepção diferente: só 64% declararam uma produtividade maior. Para traçar um comparativo, entre os Baby Boomers, nascidos entre 1934 e 1964, esse percentual foi de 86%.

A pesquisa, que foi feita durante 4 meses, teve a participação de 456 empresas e mais de 130 mil trabalhadores.

Os mais velhos também tiveram menos problemas em relação à adaptação ao trabalho remoto.

Uma pesquisa da Orbit Data Science divulgada há algumas semanas mostrou que a aprovação do home office pelo brasileiro caiu ao longo da pandemia. Entre

Em janeiro, quando o isolamento social ainda não havia sido implantado no Brasil, cerca de 70% das pessoas elogiam a prática de home office. Entre abril e junho, na pior fase da pandemia, a aprovação chegou a 45%.

Entre os desafios do trabalho remoto está a gestão do tempo e a dificuldade em colocar limites.

Para Renato Navas, executivo da Pulses, que realizou a pesquisa, esse resultado se deve à falta de maturidade, segurança e previsibilidade que só a idade e experiência geram.

“As gerações mais velhas possuem, teoricamente, mais maturidade profissional para se adaptarem a situações que exigem uma autonomia maior. A experiência ajuda a criar rotinas e processos que ajudam no trabalho, o que pode explicar essa facilidade em se sentirem mais produtivos, mesmo em um cenário de isolamento físico e de home office”, destaca.

Na visão da Pulse, a questão da época em que esse jovens nasceram também importa. As gerações mais novas não passaram por grandes mobilizações, como crises políticas fortes e guerras. Essas experiência do passado garantem para as gerações mais velha uma flexibilidade cognitiva e resiliência.

Outra característica dos Millennials que “atrapalha” sua saúde mental é o imediatismo, na visão de Renato Navas.