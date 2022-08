G4 Educação oferece curso gratuito e online de liderança de alta performance

A edtech G4 Educação está com vagas abertas para o curso gratuito G4 Liderança de Alta Performance.

O programa é voltado para profissionais de todos os níveis com o objetivo de ensinar habilidades e ferramentas utilizadas pelos líderes das empresas que mais crescem no mundo hoje.

Com carga horária de 12 horas, os alunos terão aulas com líderes e empreendedores como:

Tallis Gomes, f undador do G4 Educação, Easy Taxi e Singu;

Bruno Nardon, fundador do G4 Educação, foi co-fundador e CEO da Rappi Brasil e da Kanui;

Alfredo Soares; fundador do G4 Educação e Xtech, sócio da VTEX e Presidente da Loja Integrada;

Sandra Chayo, s ócia e diretora do Grupo Hope;

João Adibe, CEO da CIMED

Dr. Thiago Volpi, ex-atleta e Fundador do Espaço Volpi.

Qual o conteúdo do curso Liderança de Alta Performance da G4 Educação?

O curso é composto por oito módulos, nos seguintes temas:

Como grandes líderes vivem a produtividade;

Melhorando a sua saúde física e mental;

Pilares da liderança autoconsciente;

Comprometimento e responsabilidade;

Liderança com Adibe Marques;

Pilares do autodesenvolvimento;

Hábitos de alta performance;

Práticas para gerar confiança;

Alinhamento e autonomia de resultados.

“Nossa meta é fazer com que os brasileiros aprendam na prática com mentores com muito track record, e trilhem um caminho de sucesso em suas carreiras e negócios. Assim eles saem ganhando e o Brasil também", diz Bruno Nardon, fundador do G4 Educação.

As inscrições estarão até 28 de agosto, com os módulos liberados gradativamente. O cadastro pode ser feito no site da G4 Educação.

