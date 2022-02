Fuvest divulga aprovados na 1ª chamada no vestibular 2022 da USP

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) divulgou na manhã desta sexta-feira, 11, a lista de aprovados em primeira chamada do vestibular 2022 da Universidade de São Paulo (USP). Os aprovados em primeira chamada devem realizar as etapas virtuais de matrícula das 8h desta segunda-feira, 14, até as 16h da próxima quinta-feira, 17.

A universidade lembra que se comunicará com os candidatos aprovados pelo e-mail cadastrado no ato da inscrição no vestibular, de forma que é de extrema importância que esse seja verificado com frequência. Os resultados dos candidatos que concorrem nas carreiras de treineiro também foram publicados.

Ao todo, serão três chamadas, além da lista de espera. A lista de candidatos aprovados em segunda chamada será divulgada no próximo dia 25. Já a lista dos aprovados em terceira chamada será publicada em 7 de março.

"O candidato aprovado deve conferir as informações e atentar-se para todas as etapas de matrícula, respeitando as datas e os documentos requisitados. A não realização da primeira etapa de sua matrícula virtual e da etapa virtual de confirmação da matrícula resultará na perda da vaga na USP", alertou, em nota.

Para 2022, a USP oferece 11.147 vagas, das quais 8.211 destinadas para seleção pelo vestibular da Fuvest e 2.936 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Das vagas da Fuvest, 4.954 serão reservadas para candidatos na modalidade Ampla Concorrência, 2.169 vagas para candidatos egressos de escolas públicas (modalidade EP), e 1.088 para candidatos pretos, pardos e indígenas egressos de escolas públicas (EP/PPI).

Confira o calendário do vestibular 2022:

- 11 de fevereiro de 2022 - Divulgação da 1ª chamada

- 14 de fevereiro de 2022 - às 8h - Início do período da matrícula virtual - 1ª Chamada

- 17 de fevereiro de 2022 - às 16h - Fim do período da matrícula virtual - 1ª Chamada

- 18 de fevereiro de 2022 - Divulgação dos resultados dos treineiros

- 25 de fevereiro de 2022 - Divulgação da 2ª chamada

- 28 de fevereiro de 2022 - às 8h - Início do período da matrícula virtual - 2ª Chamada

Outras informações sobre a terceira chamada e a lista de espera podem ser encontradas no site.