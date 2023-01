Futuro do mercado de trabalho: tecnologias imersivas são tema de aula gratuita em parceria com Ibmec

Metaverso, NFTs, realidade aumentada, criptomoedas e inteligência artificial. O que parecia, há pouco tempo, um conjunto de ideias "inovadoras demais para serem verdade" ou "coisa de nerd", hoje já tem ocupado uma grande parcela de tempo — e orçamento — das maiores empresas do mundo.

Apesar de você ainda não poder fazer compras usando realidade aumentada no mercado perto de sua casa ou assistir às aulas da faculdade dentro do metaverso, o crescimento desse mercado mostra que é apenas uma questão de tempo para que a nossa "vida digital" passe a ser 100% imersiva.

A título de exemplo, segundo uma pesquisa recente realizada pela GlobalData, apenas o mercado do metaverso deve chegar a US$ 996 bilhões em 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 39,8%. Para ter uma noção de proporção, em 2021, o segmento atingiu valor de US$ 22,7 bilhões.

Oportunidade para profissionais de todas as áreas

Para Izabela Anholett, diretora de tecnologia da EXAME e professora do MBA em Digital Manager e Metaverso do Ibmec, essa nova fase digital abre uma oportunidade única para os profissionais que querem ingressar no mercado de tecnologia: “Mesmo com remunerações que podem alcançar até R$ 25 mil, é muito difícil encontrar esses profissionais disponíveis no mercado. E os poucos que existem já estão muito bem empregados. Ninguém precisa esperar até 2030 para ganhar dinheiro com o metaverso. Na verdade, os dados nos mostram que o melhor momento é agora.”

Para a especialista, a maneira mais rápida de ingressar no mercado é através de cargos de gerência que não necessariamente exijam anos de experiência em código e programação, como o de Digital Manager.

Responsável por implementar novas tecnologias, como o metaverso, nas empresas, o Digital Manager tem diferentes formas de atuação:

Ser funcionários de grandes empresas;

Montar uma startup especializada em metaverso;

Atuar como consultor independente.

Sua função principal é supervisionar todo o ciclo de vida de um produto digital, da concepção ao lançamento e até sua maturação, com correções de erros e ajustes de acordo com o feedback do público.

Na prática, esse foi o profissional que firmou a parceria da Lojas Renner com o Fortnite e inaugurou um ponto de venda dentro do jogo. Ou que arquitetou o lançamento de uma experiência virtual do Banco do Brasil dentro do game GTA Roleplay, onde a personagem poderia abrir uma conta no banco. E até mesmo aquele que colocou em prática o plano de inaugurar uma loja da TIM dentro do metaverso.

Ou seja, as opções de atuação são ilimitadas quando se trata de levar a transformação digital para dentro das companhias.

De olho na crescente relevância dos produtos digitais e tecnologias no mundo corporativo (e na enorme oportunidade que isso representa para empresas e profissionais) a EXAME Academy, em parceria com o Ibmec, uma das mais tradicionais escolas de negócios do país, promoverá uma aula gratuita para que profissionais interessados em ingressar no mercado de tecnologia possam conhecer melhor a área e tirar suas dúvidas. A aula ocorrerá no dia 30 de janeiro, às 19h30, de forma 100% online.

Graduada em administração de empresas pela Universidade Federal do Espírito Santo, com especialização em Gestão de Negócios pela FDC e Design Thinking pela ESPM e professora do Master em Digital Manager & Metaverso do Ibmec, Izabela Anholett acumula mais de 13 anos de trajetória em Tecnologia da Informação.

