Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

'Futuriza' da Saint Paul In Company reúne líderes empresariais para debater IA estratégica

No evento, empresas discutem IA para eficiência operacional e inovação, com insights de especialistas

(Leandro Fonseca /Exame)

(Leandro Fonseca /Exame)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de março de 2026 às 17h56.

Na última terça-feira, 10, o evento "Futuriza", promovido pela Exame Saint Paul, reuniu líderes de 10 grandes empresas para debater o impacto da inteligência artificial no ambiente corporativo, com foco em um hackathon executivo e diagnósticos de maturidade.

O encontro teve como foco a análise da maturidade das empresas no uso da tecnologia, além da troca de experiências sobre governança, aplicações práticas e desafios para integrar IA às estratégias de negócio.

A programação incluiu painéis, apresentação de diagnósticos e um hackathon executivo voltado à experimentação de soluções baseadas em inteligência artificial em processos corporativos.

Hackathon executivo coloca IA em prática

A proposta do Futuriza foi levar executivos a experimentar o uso da inteligência artificial dentro de processos reais de negócios.

José Cláudio Securato, CEO da Exame Educação e fundador da Saint Paul, conta que o encontro reuniu empresas convidadas para discutir aplicações estratégicas da tecnologia. “Hoje nós estamos aqui recebendo os nossos 10 clientes In Company especiais para o Futuriza, que é um hackathon executivo sobre inteligência artificial”, afirmou. Ele destacou que o evento foi estruturado a partir de um diagnóstico prévio realizado com as empresas participantes.

Entre os convidados, executivos compartilharam experiências de implementação da inteligência artificial em diferentes setores.

Roberto Curi, vice-presidente da unidade de atendimento e experiência do cliente da Dasa, destacou o papel da governança no processo de adoção da tecnologia nas empresas. “Hoje a gente vem contribuir e falar um pouco da governança de inteligência artificial e como a gente sai da teoria para a aplicação na prática, com alguns cases de vida real”, afirmou.

(Hugo Maciel/Exame)

IA aplicada a marketing, vendas e processos corporativos

Durante o hackathon, os participantes foram convidados a aplicar ferramentas de inteligência artificial em diferentes etapas de processos corporativos.

Marcos Sanchez, professor de inteligência artificial da Faculdade Exame e da Sampo Escola de Negócios, explicou que a proposta foi explorar aplicações ao longo de toda a cadeia de marketing e vendas. “Nosso objetivo hoje é levar os diretores de empresas a experimentar a inteligência artificial e ver como ela pode ajudar no processo fim a fim”, afirmou.

Para Adriano Mussa, reitor da Exame Saint Paul, o principal desafio das organizações hoje não é apenas adotar a tecnologia, mas identificar onde ela gera valor real para o negócio.

“Nessa manhã super especial trabalhamos com o C-Level de grandes organizações para identificação de oportunidades estratégicas do uso da inteligência artificial”, afirmou.

Ele destacou que muitas empresas ainda buscam entender como aplicar a tecnologia de forma efetiva. “Esse é o maior desafio que estamos enfrentando hoje. O uso estratégico de IA que resolva dores reais das organizações”, disse.

IA avança na agenda estratégica das empresas

O Futuriza reforçou um movimento que vem ganhando espaço nas empresas brasileiras. A inteligência artificial já faz parte da agenda estratégica de organizações de diferentes setores, mas ainda enfrenta desafios ligados à qualidade de dados, governança e velocidade de implementação.

Com executivos avaliando a maturidade média em IA em 7 numa escala de 0 a 10, o cenário indica que muitas empresas avançaram na compreensão da tecnologia, mas ainda estão em fase de consolidação das aplicações no dia a dia dos negócios.

Eventos como o Futuriza buscam justamente acelerar esse processo ao aproximar executivos, especialistas e empresas que já começam a colocar a inteligência artificial no centro das decisões estratégicas.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingEscola de Negócios Saint PaulInCompanyInteligência artificial

Mais de Carreira

‘Quer ganhar bem com IA? Torne-se encanador’, diz CEO da Nvidia

De professor a empreendedor de sucesso: como o essa empresa superou críticas e conquistou U$290 mi

'NR-1 é uma resposta de socorro para um cenário de adoecimento coletivo'

Essa renda extra online ajudou essa mulher a quitar até US$ 60 mil em dívidas em 1 ano

Mais na Exame

Mundo

No 12º dia da guerra, Irã alerta o mundo para se preparar para petróleo a US$ 200 o barril

ESG

15 dias à frente da seca: Hidrovias do Brasil investe em IA para crescer na crise hídrica

Casual

Tapete vermelho e camelôs: a nada glamorosa Los Angeles na semana do Oscar

Brasil

Comissão debate instalação de 'Times Square' no centro de São Paulo