Fundador transforma jantares em um negócio milionário: ‘Servimos o melhor bife da vida deles’

O empreendedor Jon Urbana, fundador da KOW Steaks, transformou uma ação inusitada em um braço lucrativo do seu negócio.

Ao perceber que seus clientes tinham dúvidas sobre como preparar os cortes premium de carne da empresa, ele decidiu ir além da resposta por e-mail ou vídeo explicativo e começou a cozinhar pessoalmente para eles.

O que nasceu como um gesto promocional evoluiu para uma divisão de eventos que hoje representa milhões de dólares em receita. As informações foram retiradas de Inc.

Do marketing de experiência à expansão de receita

Lançada em 2017, a KOW Steaks é uma empresa de venda direta ao consumidor especializada em carne American Wagyu, com cortes que variam entre US$ 30 e US$ 1.686.

Apesar do sucesso inicial, três anos após a fundação, o crescimento da receita estava estagnado, com avanços modestos de 5% a 10% ao ano. Para Jon Urbana, isso era um sinal de alerta: como sexta geração de pecuaristas, ele sabia que a produção precisava crescer entre 300% e 400% ao ano para atingir escala sustentável.

Em 2020, sem volume suficiente de vendas no e-commerce para cobrir os custos de produção, Urbana decidiu apostar em uma abordagem direta e experiencial.

Começou a oferecer jantares exclusivos aos principais clientes da marca, nos quais ele mesmo preparava os cortes da KOW Steaks na casa dos consumidores, tudo sem cobrar pelo serviço, apenas pela carne.

Quando o relacionamento vira produto

O que inicialmente era uma ação de relacionamento ganhou fôlego próprio. Os jantares exclusivos passaram a ser requisitados por outros clientes, e a demanda cresceu tanto que começou a comprometer o estoque das carnes premium. A virada veio quando Urbana passou a cobrar pelo serviço e quase ninguém reclamou.

Assim nasceu a divisão de eventos da KOW Steaks, que hoje conta com seis funcionários internos e uma rede de freelancers.

O serviço oferece a experiência do “cowboy steakhouse” para eventos corporativos, casamentos e jantares privados, com valores entre US$ 10 mil e US$ 15 mil por evento. São mais de 12 ativações por ano para nomes de peso como Chevron, American Express, Super Bowl, PGA Tour e o cantor country Blake Shelton.

A divisão de eventos cresceu 500% ano a ano, transformando-se em um dos principais motores de receita da empresa.

Profissionais financeiros também precisam sair da zona de conforto

O que o movimento de Jon Urbana ensina vai além do segmento alimentício. Ele escancara a importância de tomar decisões ousadas com base em dados do consumidor, e transformar riscos em novas oportunidades de negócio.

Para quem atua em finanças corporativas, dominar essa mentalidade pode ser o diferencial entre manter o status quo e escalar o negócio com inteligência.

A habilidade de interpretar o comportamento do consumidor, avaliar a viabilidade econômica de novas frentes e estruturar uma operação rentável são habilidades indispensáveis para os profissionais da área.

Transforme insights de consumidor em novos motores de receita

O caso da KOW Steaks demonstra como profissionais financeiros podem aplicar mentalidade empreendedora para identificar oportunidades de expansão em operações já estabelecidas, transformando custos aparentes em centros de lucro.

