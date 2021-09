Fundador do Waze palestra em evento de aniversário da Fundação Estudar

O fundador do Waze, Uri Levine, é um dos palestrantes do evento de comemoração dos 30 anos da Fundação Estudar nesta sexta-feira (17), a partir das 12h. O empresário, que recentemente vendeu sua empresa ao Google por 1,1 bilhão de dólares, é um dos nomes internacionais mais esperados do evento.

Durante sua fala, Levine vai explorar as características únicas do ecossistema empreendedor israelense – seu país -, que vive um boom de inovações tecnológicas nos últimos anos. O empreendedor deve relacionar a realidade de sua terra natal à questão brasileira.

Além disso, ele falará também sobre os caminhos e as possibilidades para que uma pessoa empreendedora se destaque no mercado da economia digital – que ganha cada vez mais concorrentes de peso em todo o mundo.

Como assistir

A palestra de Uri Levine acontecerá de modo presencial, para 100 convidados, e de modo online, para milhares de pessoas. Para assistir, basta acessar a exibição na página da Revista Exame.

Além dele, são esperados ainda Ricardo Geromel, sócio da 3G Radar, e as atletas olímpicas brasileiras Mayra Aguiar, Fernanda Garay e Formiga.

Evento de 30 anos da Fundação Estudar - Áudio traduzido:

Evento de 30 anos da Fundação Estudar - Áudio original: