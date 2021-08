Fundação tem novo curso com aula exclusiva de Jorge Paulo Lemann

Por Vitor Soares, do Na Prática

A Fundação Estudar – organização sem fins lucrativos da qual o Na Prática faz parte – vai lançar um novo curso, o Faça Acontecer, na próxima segunda-feira, dia 2 de agosto, com valor promocional e acesso a aula exclusiva com Jorge Paulo Lemann.

O evento, que será exibido ao vivo pelo YouTube, é gratuito e acontecerá a partir das 19h, com a participação da diretora da instituição, Anamaíra Spaggiari e de Wellington Vitorino, Líder Estudar, empreendedor e aluno do MBA do Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Para participar do evento, é só acessar a página do lançamento do Faça Acontecer e preencher os seus dados.

Como funciona o Faça Acontecer?

O novo curso da Fundação Estudar é uma atualização de outras duas iniciativas, o LabX e Liderança 16h, que já somam mais de 16 mil alunos e alunas. Com carga horária de 12h, a formação tem como objetivo ensinar aos alunos técnicas e habilidades de liderança para carreira e empreendedorismo.

Para cumprir essa missão, a instituição escalou como facilitadores Wellington Vitorino e Nathalia Bustamante, mestranda em educação de Harvard.

Além deles, os estudantes terão acesso ainda a uma rede de especialistas líderes das áreas de saúde, educação, política, negócios e tecnologia. Todos os convidados são parte da rede Líderes Estudar.

Para quem é o curso?

O Faça Acontecer é ideal para três grupos: jovens em início de carreira (estagiários e analistas juniores); pessoas criativas que desejam tirar uma ideia do papel e empreender; e para quem ainda está perdido na busca por um caminho profissional.

As aulas englobam conteúdos que vão desde a definição de objetivos, passando por planejamento e organização, à consolidação das ideias e das metas profissionais.

Aula exclusiva com Jorge Paulo Lemann

Um dos benefícios para os alunos que se inscreveram no curso Faça Acontecer é o acesso exclusivo e imediato a uma aula especial ministrada por Jorge Paulo Lemann, empresário e fundador da Fundação Estudar.

Na aula, Liderança também é o foco central e os alunos poderão aprender com um dos empresários mais influentes do Brasil e do mundo.

Inscreva-se para assistir ao lançamento e saber mais!

"Faça Acontecer: novo curso da Fundação Estudar será lançado na próxima semana com valor promocional" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

