Fundação Estudar abre programa de estágio para alunos de qualquer curso de graduação

A Fundação Estudar, entidade sem fins lucrativos com foco em educação criada pelo empresário Jorge Paulo Lemann, está com inscrições abertas para o seu Programa de Estágio 2022.

Para participar, o estudante precisa estar matriculado em uma instituição de ensino superior com data prevista de formatura entre agosto de 2023 e agosto de 2024. Não é necessário ter experiência e a Fundação aceita inscrições de qualquer curso universitário. No total, são oferecidas oito vagas de estágio.

As inscrições são online e devem ser feitas neste site, até o dia 27 de junho. Todas as etapas do processo serão feitas de forma remota, exceto a Entrevista Final, que será realizada entre os dias 18 e 20 de junho, em São Paulo. Os resultados serão anunciados no dia 1 de agosto.

As vagas ofertadas pelo programa são para as seguintes áreas: Gestão de Redes de Líderes Estudar, B2B, Captação, Atração Qualificada, Gestão da Rede de Tech Fellow, Produto, BI, Marketing, Financeiro e Gente e Educação.

Aos estagiários contratados, a Fundação Estudar oferece os seguintes benefícios: bolsa-auxílio de R$ 1.350,00, vale-alimentação, vale-refeição, bolsa de estudo da Cultura Inglesa, assistência odontológica e acesso aos produtos da Fundação Estudar.

Dos candidatos, a instituição requer que eles tenham, no mínimo, 18 anos, disponibilidade para atuar presencialmente no escritório, em São Paulo, três vezes por semana. Ser proativo, ter boa comunicação interpessoal e saber trabalhar em equipe são diferenciais que serão considerados.

Durante o programa, serão realizados feedbacks constantes para o desenvolvimento das carreiras desses estudantes, além de terem acesso a todos os cursos ofertados pela instituição.

Como se inscrever

Os estudantes interessados podem realizar a inscrição através do site oficial de carreiras da Fundação Estudar. As inscrições vão até o dia 27 de junho.

