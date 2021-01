Fundação abre inscrições para bolsas nas melhores universidades do mundo

As inscrições para o Programa de Líderes Estudar 2021 já estão abertas! Em 2021, o maior processo seletivo de bolsas de estudo do Brasil completa 30 anos ajudando brasileiros a estudar nas melhores universidades do mundo – seja no Brasil ou no exterior – e desenvolver ao máximo o seu potencial. O prazo para inscrições é até 5 de abril de 2021!

Podem se inscrever jovens brasileiros de 16 a 34 anos, que tenham um histórico de excelência acadêmica e estejam em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou exterior. A candidatura é aberta a estudantes de todas as áreas e cursos. As inscrições podem ser feitas por meio deste link.

O Programa Líderes Estudar 2020 oferece bolsas em quatro categorias: Graduação completa no Brasil, Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior (intercâmbio), Graduação completa no exterior ou Pós-graduação no exterior (essa última incluindo mestrado, doutorado, pós-doutorado ou MBA, também nas modalidades “sanduíche”).

Benefícios do Programa Líderes Estudar

O valor exato da bolsa é definido ao final do processo seletivo, de acordo com perfil acadêmico do candidato, a duração e o local do curso, e sua condição familiar, profissional e socioeconômica. Mais informações estão disponíveis no regulamento do programa.

Desde 1991, o Programa Líderes Estudar já colaborou com a formação de 725 nomes que se tornaram referências em áreas como Empreendedorismo, Negócios, Tecnologia, Gestão Pública, Ciência e Medicina, gerando impacto em importantes setores. Além do incentivo financeiro, que pode financiar até 95% dos estudos, os selecionados também ganham acesso a essa rede.

Processo seletivo

O processo é composto por seis etapas. A primeira delas é a inscrição, com pagamento da taxa de R$ 75. Jovens que não tiverem condições financeiras de arcar com o valor da taxa podem solicitar a isenção, comprovando a necessidade.

Em seguida, há testes de perfil e lógica e uma análise da trajetória do candidato. Seguem-se uma avaliação de vídeo produzido pelo candidato, uma entrevista de competências (que pode ser realizada por meios digitais) e, então, um painel com ex-bolsistas do programa (que acontece presencialmente).

Ainda será determinado se os painéis serão realizados presencialmente ou de maneira virtual. Os candidatos com maior chance de serem escolhidos são aqueles que demonstrarem alto potencial intelectual, competências associadas a liderança, comprometimento com o Brasil, comprometimento e engajamento com a comunidade Estudar e seus valores, elevado padrão ético e excelência acadêmica e profissional.

Este artigo foi originalmente publicado pelo , portal da Fundação Estudar. Estudar Fora , portal da Fundação Estudar.