Quer os funcionários de volta? Torne o escritório um lugar mais divertido

Depois de mais de um ano longe do escritório, muitos funcionários já se adaptaram a trabalhar em casa e estão contentes por não precisarem se deslocar. Os gestores, no entanto, estão dizendo que é hora de começar a voltar. Como criar incentivos para aquelas pessoas que gostam do seu novo normal?

“Minha hipótese é que o lado social do trabalho se tornará mais importante”, diz Hilla Dotan, Professora Assistente da Faculdade de Administração – Programa Comportamento Organizacional da Universidade de Tel Aviv. “Este é o momento de dar aos funcionários a oportunidade de expressar como eles acham que o trabalho deveria ser feito, profissionalmente e socialmente.”

Perguntamos aos gestores o que eles estão fazendo para tornar os escritórios mais atraentes para funcionários que retornam e quais tradições estão revivendo. Aqui está o que eles tinham a dizer:

Prepare-se para jogar

“Atualmente, em nosso calendário, temos um torneio de pingue-pongue, um clube do livro, horários dedicados para compartilhar refeições e algum tempo para nos reunirmos e discutir questões de trabalho”, diz Kevin Cook, diretor-proprietário da On The Map Marketing, agência de marketing digital em Miami.

“Incentivamos todos a fazer algo de que gostam por alguns minutos por dia”, diz Jason McMahon, estrategista da agência de publicidade digital Bambrick Media, em Brisbane, Austrália. Atividades comuns no escritório incluem resolução de quebra-cabeças, leitura de livros e projetos de arte.

“Estamos reformando nosso escritório para incluir uma sala de jogos que terá videogames, legos, quebra-cabeças ”, disse Jamie Hickey, fundador do Coffee Semantics, site com orientações para os apreciadores de café. “Também estamos criando uma sala que terá paredes vivas feitas de plantas.”

Torne tudo divertido

“Comemorar os aniversários dos funcionários e tempo de emprego é uma das melhores maneiras de todos serem reconhecidos e apreciados”, diz Lacy Summers, diretora de marketing do site de treinamento em gerenciamento de projetos Crush the PMExam.

“Apoie e comemore as pequenas descobertas”, diz Shiv Gupta, diretor executivo da Incrementors Web Solutions em Marlton, N.J. Isso inclui perceber que você conseguiu obter 100 clientes ou uma atualização para o que Gupta chama de “processo que demanda tempo”.

“Crie categorias de prêmios como Melhores Sapatos ou Aqueles com maior potencial para cochilar em reuniões”, diz Shad Elia, CEO da empresa de investimentos imobiliários New England Home Buyers. “Fique feliz com as pequenas vitórias.”

Reformule a experiência

“Temos quatro dias de trabalho por semana e fazemos o melhor possível”, diz Ali Saeed, fundador da agência de branding Poixel, no Kuwait. “Pedimos uma enorme refeição no quarto dia e aproveitamos ao máximo.”

“Estamos fazendo [o escritório] parecer um espaço totalmente novo”, diz Daivat Dholakia, diretor de operações da GPS Fleet Tracker, da Force by Mojio, em Vancouver, B.C. “Estamos adicionando novos gráficos às paredes, colocando plantas, substituindo as cortinas e trocando os quadros brancos. Mudar o escritório nos impede de pensar no passado.”

Incentive Aventuras

“Inicie um rodízio na recepção, onde os funcionários trazem um cardápio de empresas locais que gostariam de apoiar e, uma vez por semana ou mês, ofereça uma refeição para os funcionários”, diz Elizabeth Cobb, psicoterapeuta na cidade de Nova York.

“A cada semana, escolha um novo exercício e um novo líder para o alongamento para incentivar todos a continuarem”, diz Daniel Foley, diretor de marketing do site de análises Scooter.guide. “Os funcionários saem de suas estações de trabalho para fazer alongamento em grupo ao som da música.”

“Depois de meses de trabalho remoto usando roupas confortáveis, é um ajuste voltar ao traje de negócios”, diz Jeff Zhou, CEO da agência de empréstimos alternativos Fig Loans em Sugar Land, Texas. “Não impor código de vestimenta pode deixar os funcionários mais confortáveis.”

