Funcionária do Google ganhou US$ 600 mil no ano — metade veio de um trabalho extra de 5h semanais

Sundas Khalid, líder sênior de analytics no Google (Fonte: LinkedIn | Reprodução)
Redatora
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17h36.
Quando iniciou sua trajetória em tecnologia, Sundas Khalid recebia pouco mais de US$ 77 mil por ano. Nove anos depois, já como líder sênior de analytics no Google, seu salário chegava a US$ 292 mil anuais.
O crescimento foi resultado de uma estratégia consistente de avaliar suas entregas, alinhar expectativas com lideranças e negociar salários a partir de múltiplas ofertas.
Um exemplo é ela ter usado uma proposta da Microsoft como alavanca para obter remuneração mais competitiva no Google.
Essa trajetória revela um princípio-chave de que a informação de mercado e negociação estruturada são instrumentos de valorização e alocação de capital humano. As informações foram retiradas do Business Insider.
Paralelamente à carreira corporativa, Sundas começou a compartilhar experiências em redes sociais. O que nasceu como hobby ganhou escala com a chegada dos Reels e do YouTube.
Anos depois, sua atuação como criadora de conteúdo ultrapassou a renda de seu emprego formal, possibilitando US$ 302 mil em parcerias de marca e publicidade, frente aos US$ 292 mil recebidos no Google.
Esse modelo de diversificação de receitas é exemplo claro de gestão de múltiplos fluxos de caixa. De um lado, um salário fixo de alta previsibilidade; de outro, uma receita variável, porém crescente, de construção de marca pessoal.
Para sustentar os dois caminhos, Sundas adotou lógica corporativa também no trabalho paralelo. Criou processos, contratou assistente virtual e editores terceirizados, transformando horas limitadas (cerca de 5 por semana) em uma operação altamente rentável.
Esse movimento reflete práticas de alavancagem operacional, como delegar funções táticas para liberar tempo estratégico, modelo amplamente aplicado em finanças empresariais.
Com apenas nove anos de trajetória, Sundas Khalid já construiu patrimônio, reputação e múltiplas fontes de renda. Sua história conecta dois mundos sob a mesma lógica.
