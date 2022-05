Refrigeração: Empresa oferece cursos e ajuda na busca de emprego; conheça

O mercado de refrigeração é um nicho realmente muito específico. Entretanto, é um setor em pleno crescimento e está em busca de bons profissionais para alavancar o mercado no Brasil.

Segundo dados do Google Trends, a busca pela profissão de instalador (a) de ar condicionado aumentou 15% em abril de 2022 comparado ao mesmo período do ano passado.

E, para aqueles que gostariam de se certificar na área, o Centro de Treinamento da Fujitsu General do Brasil possui uma série de iniciativas para formar profissionais no ramo - com foco no público feminino.

A parceria da Fujitsu General com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), de Ipiranga/SP, que possui equipamentos de ar-condicionado para instruírem os alunos durante as aulas, é uma dessas iniciativas para fomentar a formação de profissionais capacitados para o setor.

A Fujitsu General fornece o treinamento gratuito com aulas teóricas e práticas, que ao final do curso é realizado uma avaliação, e quem alcança 70% de acerto recebe um certificado de capacitação.

Vale dizer que o Senai também fornece, além desses cursos profissionalizantes, informações de vagas de empregos na área de climatização e refrigeração, tanto para estagiários, quanto para vagas fixas em seu site oficial.

A Fujitsu possui quase mil parcerias que disponibilizam vagas na área de refrigeração e áreas correlatas para mulheres que possuem especialização em instalação de ar-condicionado. No próximo dia 20 de maio de 2022, está previsto o treinamento para esse público, no Centro de Treinamento da Fujitsu, em São Paulo.

Entre 2020 e 2022, o Centro de Treinamento da Fujitsu General do Brasil já certificou 16 mil pessoas, sendo 12,4% mulheres.

Como encontrar vagas de emprego no setor

Se você é um técnico em refrigeração e possui dificuldades para ingressar nesse nichado mercado de trabalho, é importante conhecer o site da Cebrac Empregos, que divulga vagas de diversos setores, inclusive, de instalação de equipamentos de refrigeração.

De acordo com a plataforma de empregos Vagas.com, uma Técnica de Ar Condicionado pode chegar a um salário líquido de R$ 3.614.

Agora, se você deseja se cadastrar na plataforma da Fujitsu para se tornar um assistente técnico credenciado pela marca, é só enviar um e-mail para assistencia@br.fujitsu-general.com e seguir as instruções.

