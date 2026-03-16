Fuga de cérebros? Demanda internacional por profissionais brasileiros cresce 53%

A presença de profissionais brasileiros no mercado global de trabalho está crescendo em ritmo acelerado, e reacende o debate sobre uma possível “fuga de cérebros”. Em 2025, a demanda internacional por talentos do Brasil aumentou 53%, segundo o Relatório de Contratações Internacionais 2025, da empresa global de recursos humanos Deel.

O levantamento analisou mais de 1 milhão de contratos em mais de 150 países e revela um fenômeno cada vez mais comum: profissionais brasileiros sendo contratados por empresas estrangeiras para atuar de forma remota ou em projetos internacionais.

Ao mesmo tempo, o estudo mostra que o movimento não ocorre apenas em um sentido. No mesmo período, o número de empresas brasileiras contratando profissionais no exterior cresceu 28%, indicando uma maior integração do país na economia global de talentos.

Para Michelle Cascardo, Latam Sales Manager Mid-Market na Deel, o cenário aponta menos para uma perda definitiva de profissionais e mais para a consolidação do Brasil como um hub global de talentos, no qual o fluxo de conhecimento e habilidades acontece em duas direções.

“O Brasil se tornou um hub global de talentos especializados. Empresas internacionais estão buscando profissionais brasileiros principalmente por sua expertise técnica em áreas como tecnologia, engenharia, produto e finanças, e não apenas por questões de custo”, afirma Cascardo.

Segundo ela, a expansão do trabalho remoto e a maturidade das empresas em contratar equipes distribuídas globalmente também têm ampliado o acesso ao talento brasileiro.

“Muitas empresas, especialmente startups, já nascem globais. Nesse cenário, competências especializadas e impacto nos resultados passam a ser critérios cada vez mais relevantes na contratação”, diz.

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Estados Unidos e Europa lideram contratações

Entre os países que mais ampliaram a contratação de brasileiros, os Estados Unidos lideram, com crescimento de 26% na demanda. Em seguida aparecem o Reino Unido, com alta de 31%, e a Suécia, com aumento de 18%.

Na América Latina, a busca por profissionais do Brasil também avançou de forma expressiva. Argentina (+84%), México (+32%) e Colômbia (+14%) estão entre os países que mais ampliaram as contratações.

O dado reflete a crescente valorização de profissionais brasileiros em áreas técnicas, digitais e estratégicas, além da expansão do trabalho remoto internacional.

“Esse fluxo bilateral indica um mercado de trabalho cada vez mais integrado globalmente, em que profissionais podem trabalhar para empresas estrangeiras sem sair do país, enquanto empresas brasileiras também acessam talentos internacionais para expandir seus negócios”, afirma.

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Inteligência artificial cria novas oportunidades

Um dos destaques do relatório é o crescimento de funções relacionadas à inteligência artificial, que começam a ganhar espaço nas contratações internacionais.

Entre os cargos mais demandados por empresas estrangeiras estão posições ligadas ao treinamento e aprimoramento de modelos de IA, como:

Analista de Testes de TIC – Treinador de IA (generalista)

Testador de Software – Treinador de IA

Tradutor – Treinador de IA

Essas funções indicam como o avanço da inteligência artificial está criando oportunidades para profissionais capazes de testar, treinar e aperfeiçoar sistemas baseados em IA, combinando conhecimento técnico, análise de dados e habilidades linguísticas.

Para Cascardo, hoje as empresas estão buscando um conjunto de competências que vai além da formação técnica.

“Nos cargos ligados à inteligência artificial, as empresas priorizam profissionais com forte pensamento analítico, capacidade de resolver problemas complexos e de colaborar em equipes internacionais", afirma. "Adaptabilidade e proatividade também se tornaram características muito valorizadas”.

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Brasileiros ocupam posições estratégicas

O estudo também mostra que profissionais brasileiros estão sendo contratados cada vez mais para funções estratégicas, especialmente em áreas como engenharia, produto, tecnologia e crescimento de negócios.

Entre as posições mais comuns aparecem desenvolvedores de software, especialistas em desenvolvimento de negócios, traders financeiros e profissionais de experiência do cliente.

“As empresas internacionais têm valorizado três características dos profissionais brasileiros: alta qualificação técnica, capacidade de adaptação em equipes globais e habilidade para resolver problemas complexos”, diz Cascardo.

Já quando empresas brasileiras contratam talentos no exterior, as funções mais buscadas são desenvolvedores de software, representantes de vendas e gerentes comerciais, o que reforça a expansão internacional de companhias nacionais.

Os 5 cargos com os maiores salários no exterior

A valorização do talento também aparece na evolução salarial de algumas profissões no Brasil. Entre os cargos com maior crescimento de remuneração em 2025 estão:

Analista financeiro: aumento de 167%

aumento de 167% Assistente de gestão administrativa: alta de 164%

alta de 164% Gerente de desenvolvimento de jogos: crescimento de 54%

crescimento de 54% Engenheiro DevOps de cloud: alta de 43%

alta de 43% Analista de suporte de TI: aumento de 30%

Segundo o relatório, esse movimento reflete uma mudança na lógica do mercado de trabalho global, que passa a priorizar especialização, produtividade e impacto nos resultados, e não apenas redução de custos.

Receber em dólar vira tendência

A internacionalização das carreiras também aparece na forma de pagamento. Em 2025, 40% dos profissionais brasileiros que trabalham para empresas internacionais receberam em dólar, enquanto 55% foram pagos em moeda local. Uma pequena parcela, de 0,4%, recebeu em criptoativos.

Para muitos profissionais, a remuneração em moeda estrangeira funciona também como uma estratégia de proteção contra a inflação e a volatilidade cambial.

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São Paulo se consolida como polo de talentos

No recorte regional, São Paulo ocupa a 3ª posição entre as cidades da América Latina com maior número de profissionais contratados internacionalmente pela plataforma da Deel.

O dado reforça o papel da capital paulista como um dos principais polos de talentos do continente, especialmente em áreas como tecnologia, inovação e serviços digitais.

Para Cascardo, o movimento reflete uma transformação estrutural do mercado de trabalho.

“Os dados mostram que estamos vivendo um modelo diferente de carreira global, e não necessariamente uma fuga de cérebros. Profissionais brasileiros podem trabalhar para empresas estrangeiras sem sair do país, enquanto empresas nacionais também acessam talentos internacionais para crescer”, afirma.

No cenário global, o relatório mostra ainda que 7 das 10 funções mais contratadas internacionalmente estão ligadas a vendas, marketing ou atendimento ao cliente, áreas em que o conhecimento do mercado local e da cultura de consumo segue sendo um diferencial competitivo importante.

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