Formação gratuita qualifica profissionais para trabalhar com o agronegócio sem sair da cidade

Com uma população mundial de 7,7 bilhões de pessoas - e a previsão de que esse número suba para 9,7 bilhões até 2050 - produzir alimento suficiente e de forma sustentável tem sido a principal preocupação de instituições e líderes globais.

O agronegócio é um dos setores mais antigos, consolidados e lucrativos da humanidade; e no Brasil não seria diferente. Através de investimento, estudo e profissionalização do setor, o país passou de importador, nas décadas de 70 e 80, para um dos maiores exportadores de alimentos do planeta. Em 2022, o Brasil está prestes a alcançar a maior safra da história, com 261,4 milhões de toneladas produzidas.

Mas para além das terras férteis e do clima favorável, existe um outro responsável por tamanha prosperidade: a tecnologia.

É a união do campo com a cidade e suas diversas tecnologias que tem transformado o agro brasileiro em um dos negócios mais produtivos e lucrativos do mundo. Fazendas em todo o Brasil estão se transformando com tecnologia digital, drones, satélites e inúmeras inovações high tech.

“Se procurávamos negócios por tamanho de mercado? Caíamos no Agro; se a ideia era buscar por um setor mais resiliente em relação às crises? Agro de novo. Não interessava a direção de nossas pesquisas, o Agro sempre despontava dos demais setores. Eu não entendia como outros fundos não investiam pelo menos 50% de suas carteiras no Agro”, conta Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures e professor da formação gratuita em parceria com a EXAME.

Mas para fazer essa ponte entre o mundo rural e o mundo digital, está faltando uma peça fundamental. Trata-se de um profissional que está em falta no mercado e que tem sido extremamente procurado por multinacionais e startups capitalizadas: o Agro Digital Manager.

Saiba como fazer parte da revolução do agronegócio e construir uma carreira no setor sem precisar se mudar para o campo

Responsável por identificar, organizar e implementar novas tecnologias em propriedades agrícolas, o Agro Digital Manager é uma peça fundamental para aumentar a produtividade no campo. A demanda é tão alta que, recentemente, uma pesquisa mostrou que nos próximos dois anos, carreiras ligadas ao agronegócio devem gerar mais de 178 mil vagas de emprego.

Foi nesse contexto - e com o objetivo de ajudar a posicionar os brasileiros de forma competitiva neste mercado em ascensão – que a EXAME Academy, braço educacional da EXAME, decidiu se juntar com a SP Ventures (uma das gestoras de Venture Capital especializada no agronegócio mais tradicionais do país).

O resultado da parceria é a série Carreira no Agronegócio, uma série de 4 aulas gratuitas que ocorrerão dos dias 17 e 25 de outubro, produzida para que você possa conhecer os cargos que começam a surgir no mercado de agricultura digital (e também os possíveis caminhos para migrar para o setor).

Apresentado por Francisco Jardim, sócio-fundador da SP Ventures (uma das gestoras de Venture Capital especializada no agronegócio mais tradicionais do país), o conteúdo será disponibilizado de forma gratuita, mas é necessário preencher um formulário de interesse (disponível aqui) para garantir a sua vaga.

Durante os encontros, Jardim irá abordar:

Como a revolução tecnológica do agronegócio brasileiro está fazendo surgir inúmeras possibilidades de fazer carreira em profissões que eram inexistentes até pouco tempo atrás;

Como planejar uma carreira de sucesso no Digital Agro e ter remuneração que pode passar dos R$ 14 mil por mês;

Como aproveitar as oportunidades no setor mesmo sem uma formação em áreas relacionadas;

Qual a melhor forma para fazer a transição de carreira e começar a faturar com o agronegócio brasileiro sem precisar se mudar para o campo.

