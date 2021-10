Esta formação pode fazer seu salário aumentar

A era digital trouxe grandes transformações para o mercado de trabalho. Em decorrência disso, tanto o mercado quanto o perfil dos profissionais desejados pelas empresas têm mudado. Agora, a chave para o sucesso está na educação continuada.

Um levantamento da Catho, por exemplo, relevou que profissionais com uma pós-graduação tendem a ganhar salários de 53,7% a 118% maiores do que uma pessoa sem especialização.

Por isso, a EXAME Academy e a Unisinos Online lançaram juntas dois MBAs exclusivos para quem deseja ir além na carreira, aumentando a possibilidade de alcançar cargos estratégicos e de liderança. Ambos abrem um leque de oportunidades e são a chave para profissionais que sonham em mudar de vida trabalhando nas áreas mais promissoras dos últimos tempos.

Além disso, as instituições criaram um Programa de Incentivo Profissional, que facilita o acesso dos profissionais aos cursos. Mas, antes de falar um pouco mais sobre o assunto, vamos explicar a diferença do MBA para a especialização. A dúvida, muito comum entre os profissionais, deve ser esclarecida antes de você decidir qual será o próximo passo da sua carreira.

MBA ou Especialização

Algumas pessoas podem ter dúvidas sobre qual dos caminhos seguir. Ambos são cursos de pós-graduação lato-sensu, mas o MBA (Master in Business Administration) é focado no aprimoramento do profissional para os campos da gestão e negócios, com grade curricular diferenciada, professores de renome no mercado e aplicabilidade prática. Além disso, o MBA também é classificado pelo MEC como uma especialização.

Dessa forma, o MBA possibilita que profissionais se tornem especialistas em determinados assuntos, mesmo que sua graduação não tenha relação direta com eles. Ou seja, oferece oportunidades para quem quer trocar de área e para quem pretende aprimorar conhecimentos.

Já as especializações comuns são direcionadas mais como uma formação complementar da graduação, trazendo assim um conhecimento teórico mais profundo em determinado segmento escolhido previamente.

Programa de Incentivo Profissional

Agora que você já sabe a diferença entre os dois caminhos, poderá escolher qual delas combina mais com seu perfil. E, se o MBA for a escolha, temos uma grande oportunidade para apresentar.

Por meio do Programa de Incentivo Profissional lançado pela EXAME Academy e Unisinos Online, é possível se qualificar com patrocínio parcial. Isso significa que as instituições pagam parte da sua formação. O objetivo do programa é levar a educação continuada o maior número de pessoas possível, tornando o mercado de trabalho mais inclusivo e menos desigual.

Portanto, se você esperava pelo momento ideal para iniciar a sua transformação de carreira, a hora é agora. Os cursos disponíveis são esses:

● MBA em Liderança, Gestão da Inovação e Alta Performance

● MBA em Investimentos e Geração de Valor

Para saber mais sobre os cursos e garantir o desconto exclusivo, basta clicar no link abaixo.

