Ford abre inscrições para o Programa de Estágio 2026 com 80 vagas em São Paulo e na Bahia

Empresa oferece oportunidades nas áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas para candidatos das regiões metropolitanas de Salvador, Camaçari, Tatuí e São Paulo. Inscrições seguem até 30 de outubro

Vagas incluem a região de Camaçari, com a famosa planta industrial da Ford (Divulgação/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 15h10.

A Ford está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026 até o dia 30 de outubro. São oferecidas cerca de 80 vagas para candidatos residentes nas regiões metropolitanas de Salvador e Camaçari (BA), Tatuí e São Paulo (SP).

O programa é para estudantes a partir do segundo ano de graduação que desejam iniciar a carreira em uma empresa à frente das tecnologias globais mais avançadas da mobilidade.

Áreas disponíveis

As vagas são destinadas a talentos das áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas, especialmente para cursos de Administração, Direito, TI, Economia, Marketing, Comunicação, Psicologia e correlatas.

"O Programa de Estágio da Ford foi criado para dar espaço para o aprendizado e desenvolvimento de novos talentos. Buscamos por estudantes que se conectem com a cultura Ford e queiram participar do movimento de transformação que estamos vivenciando", afirma Cintia Salmazo, diretora de HRBP, Talento, DE&I & Cultura da Ford América do Sul.

Benefícios

O programa oferece modelo de trabalho híbrido e bolsa competitiva. O pacote de benefícios inclui:

  • Auxílio alimentação
  • Auxílio mobilidade
  • Auxílio conectividade
  • Outros benefícios
