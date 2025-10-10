Ford abre inscrições para o Programa de Estágio 2026 com 80 vagas em São Paulo e na Bahia

A Ford está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026 até o dia 30 de outubro. São oferecidas cerca de 80 vagas para candidatos residentes nas regiões metropolitanas de Salvador e Camaçari (BA), Tatuí e São Paulo (SP).

O programa é para estudantes a partir do segundo ano de graduação que desejam iniciar a carreira em uma empresa à frente das tecnologias globais mais avançadas da mobilidade.

Áreas disponíveis

As vagas são destinadas a talentos das áreas de Engenharia, Tecnologia e Humanas, especialmente para cursos de Administração, Direito, TI, Economia, Marketing, Comunicação, Psicologia e correlatas.

"O Programa de Estágio da Ford foi criado para dar espaço para o aprendizado e desenvolvimento de novos talentos. Buscamos por estudantes que se conectem com a cultura Ford e queiram participar do movimento de transformação que estamos vivenciando", afirma Cintia Salmazo, diretora de HRBP, Talento, DE&I & Cultura da Ford América do Sul.

Benefícios

O programa oferece modelo de trabalho híbrido e bolsa competitiva. O pacote de benefícios inclui: