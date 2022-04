Ford abre 50 vagas de estágio com home office para estudantes

A montadora Ford anuncia a abertura do seu segundo Programa de Estágio de 2022 para estudantes de São Paulo e Bahia. São 50 vagas de estágio disponíveis em São Paulo, Tatuí (SP), Salvador e Camaçari (BA) para diversos times diferentes da companhia.

Grande parte dos profissionais contratados para estes postos vão atuar diretamente com o Centro de Desenvolvimento de Produto e Tecnologia da Ford.

Os estágios, com duração de até dois anos, incluem as áreas de Economia, Ciências Contábeis, Administração, Ciência da Computação, Design, Direito, Engenharias, Marketing, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Sistemas da Informação.

Podem participar do processo seletivo estudantes de graduação com previsão de formatura a partir de dezembro de 2022.

É preciso que o candidato tenha disponibilidade de estagiar por 6h por dia e resida em São Paulo (SP) e Salvador (BA), e suas respectivas regiões metropolitanas. O início das atividades será em julho deste ano.

Embora não divulgue a faixa salarial, a Ford possui diversos benefícios aos seus funcionários, como Gympass, auxílio alimentação e mobilidade (vale transporte), home office, seguro de vida e folga de aniversário.

Como explica a própria montadora, o programa anual da montadora foca em uma maior diversificação do seu quadro de funcionários. Em um incentivo à inclusão, a Ford explica que valoriza a inscrição de candidatos negros, LGBTI+, mulheres, pessoas com deficiência e estudantes acima de 36 anos.

“O processo seletivo é uma ferramenta por meio da qual promovemos um ambiente mais diverso e inclusivo. A atração intencional de estudantes com um perfil heterogêneo possibilita a constituição de um grupo de trabalho qualificado e eclético. Em comum, buscamos nestes profissionais o anseio por inovação e a paixão pela mobilidade e tecnologia”, afirma Juliana Diament, supervisora de Novos Talentos, Diversidade e Inclusão da Ford.

Como se inscrever

Os estudantes que ficaram interessados pelo processo seletivo da Ford podem realizar a inscrição a partir desse link. As inscrições estarão abertas até o dia 29 de abril.

Todas as etapas do processo seletivo serão virtuais, incluindo a triagem dos currículos, dinâmica de grupo e entrevistas com as áreas de negócios.

