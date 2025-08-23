Fora da curva: como esse profissional entrou no hype do mercado e conquistou salário de R$ 51 mil

Como surge uma nova carreira? Segundo especialistas, é difícil encontrar uma resposta única. Alguns defendem que o mercado de trabalho acompanha as tendências mundiais e cria novas posições de acordo com o que faz sucesso. Outros apostam que é a demanda de consumidores que incentiva as empresas a criar novos cargos que atendam às necessidades e exigências dos clientes.

Por uma perspectiva ou por outra, existe uma nova profissão que está despertando olhares do mundo todo por um feito inédito: em poucos anos, a posição de especialista em inteligência artificial se tornou um verdadeiro hype no mercado e conquistou salários que podem ultrapassar os R$ 51 mil para cargos de alta gestão, segundo o Guia Salarial Robert Half 2024.

É uma proeza fora da curva e sem precedentes. As experiências anteriores do mercado de trabalho indicavam que o caminho em direção ao sucesso era um processo lento. No entanto, desde que a IA se popularizou em 2022, quando a OpenAI lançou ao mundo o ChatGPT, o grupo de empresas se adequando a essa nova realidade está cada vez maior. E se ajustar ao novo cenário exige a contratação de profissionais capacitados para liderar essa transformação.

Prova disso é que as vagas nesse setor só aumentam. Entre 2022 e 2023, posições que mencionam inteligência artificial no LinkedIn mais que triplicaram no Brasil, segundo dados da plataforma.

Com um cenário tão otimista, se tornar um especialista em IA virou um sonho para muitos profissionais. Para eles, essa carreira é a possibilidade de trabalhar com aquilo que ama, receber salários acima da média e ainda fazer parte de um mercado com expectativas de crescimento e expansão.

Mas por onde começar? Como se qualificar para ocupar as melhores posições? E onde encontrar vagas para atuar nas grandes empresas? Para responder essas perguntas, a EXAME elencou recomendações para guiar quem está dando os primeiros passos no mercado de inteligência artificial. Veja abaixo.

Como ingressar no mercado de IA? Veja 6 dicas

Comece pelo básico

Antes de mergulhar de cabeça em um mercado novo, é preciso se familiarizar com ele. Esse primeiro contato pode ser importante para que profissionais entendam se, de fato, uma carreira em inteligência artificial faz sentido.

Veja se possui as habilidades necessárias

Um relatório da Microsoft sobre o futuro do trabalho apontou as principais habilidades necessárias para trabalhar com IA. Segundo o estudo, julgamento analítico, flexibilidade, inteligência emocional e curiosidade são as capacidades mais exigidas pelo setor. Saber identificá-las e, principalmente, desenvolvê-las pode aumentar as chances de conquistar uma vaga nesse mercado.

Faça conexões (isso pode abrir portas!)

Uma boa rede de contatos abre portas. Procure estabelecer conexões com profissionais ou entusiastas da área, participe de eventos, conferências e grupos de estudo e invista em publicações nas redes sociais. Essas estratégias podem expandir a rede de contatos e aumentar as chances de uma contratação.

Invista na qualificação profissional

Profissionais qualificados costumam se destacar no mercado – ainda mais em um setor que sofre com a escassez de mão de obra. Possuir certificações pode ser um diferencial para garantir a vaga dos sonhos. Por isso, a recomendação de especialistas é buscar por treinamentos para complementar o currículo.

Prepare-se para as entrevistas

Esteja preparado para processos seletivos. Pratique respostas para as perguntas mais frequentes em entrevistas, pesquise sobre a empresa e sua cultura e seja verdadeiro nas respostas. Demonstrar interesse genuíno pela oportunidade e fazer perguntas relevantes ao final da entrevista também pode ajudar.

Ganhe experiência prática

Além do conhecimento teórico, futuros profissionais de tecnologia precisam de experiência prática. E ter um portfólio para apresentar aos recrutadores pode fazer a diferença. Aposte em trabalhos voluntários, desenvolvimento de projetos pessoais ou competições de programação. Experiências como essas podem mostrar aos recrutadores uma experiência prática na área.

Faça parte da futura geração de especialistas em IA

Para aqueles que desejam acompanhar a transformação e dar os primeiros passos em direção ao mundo da inteligência artificial, a EXAME apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um programa inédito que vai dar acesso de forma exclusiva às quatro aulas introdutórias do MBA.

Ao longo do treinamento, o especialista Miguel Lannes Fernandes vai mostrar o que é preciso para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em IA do Brasil. “Independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante o professor. Para participar, basta possuir diploma de graduação completa em qualquer área do conhecimento.

Outra boa notícia é que o programa está com desconto. De R$ 297, o valor para participar do workshop sai por apenas R$ 37 (e ainda pode ser dividido em até oito parcelas). As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo botão abaixo.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME