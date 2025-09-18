‘Foi minha chance’: aos 19, ele arriscou tudo em restaurante; isso foi seu maior ganho financeiro

Em 2015, aos 19 anos, Nikolai Smirnoff abandonou a faculdade nos EUA e voltou para Hong Kong sem um plano definido. Com apenas um ano de visto restante, percebeu que abrir um negócio era a única forma de permanecer na cidade que considerava seu verdadeiro lar.

Sem experiência em gestão de equipes, captação de capital ou operação de cozinha, arriscou ao usar seu fundo de faculdade, convencer investidores e assinar um contrato de aluguel de quatro anos para abrir o Momentai, restaurante à beira-mar com 100 lugares. As informações foram retiradas de Business Insider.

Capital inicial e pressão estratégica

Smirnoff contou com o apoio de seu antigo gerente, Courtney Horwood, para abrir o restaurante.

Durante a pandemia, o Momentai prosperou. Com as restrições de viagem, Sai Kung tornou-se destino de fim de semana, e a casa ficou lotada por dois anos.

A expansão para 200 lugares trouxe escala, mas também revelou os limites do modelo, tornando a operação mais mecânica e menos próxima da visão original.

Reposicionamento e estratégia de longo prazo

Em 2021, Smirnoff realinhou sua estratégia de negócio e abriu o Graceland, em Mong Kok, bairro vibrante de Hong Kong. Inspirado na cultura americana, o restaurante combinou estética retrô com cardápio de soul food, atraindo um público fiel.

O diferencial foi a gestão financeira mais madura após a experiência com o Momentai, levando o empreendedor a estruturar o novo negócio para ser mais enxuto e sustentável, com margens saudáveis e operação alinhada à proposta de valor original.

Do improviso à consolidação

Hoje, aos 29 anos, Nikolai Smirnoff vive em Hong Kong, onde construiu não só um negócios, mas também comunidades.

Sua história mostra que abandonar a rota tradicional não significa perder consistência, desde que as decisões financeiras sejam tomadas com visão e disciplina.

