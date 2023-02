Foi demitida em um layoff? Projeto oferece ajuda para recolocação de mulheres desligadas

O número de demissões em massa — os tais layoffs — não param de crescer no Brasil e em outros países. Somente até agora, foram mais de 334 empresas que realizaram ondas de demissão deixando 101.617 profissionais desempregrados, de acordo com o site Layoffs.fyi.

Pensando em ajudar as mulheres afetas pelas demissões em massa, a startup Se Candidate, Mulher! e o projeto Layoffs Brasil fizeram uma parceria para oferecer capacitação para as profissionais que estão em busca de recolocação no mercado.

Podem se candidatar mulheres atingidas por alguma demissão nos últimos meses e que estejam desempregadas.

Durante 15 dias, as inscritas terão acesso gratuito a conteúdos exclusivos na plataforma digital SCM Academy, com exercícios e suporte sobre os temas como autoconhecimento, elaboração de currículo e LinkedIn, comunicação, entrevista, planejamento e transição de carreira, entre outros.

Na plataforma SCM Academy, as participantes contarão com a ajuda de profissionais que são referências no mercado de trabalho em suas áreas de atuação.

São elas: a LinkedIn Top Voice e especialista em Diversidade e Inclusão e ESG Andreza Maia, a especialista em estratégia e inovação e LinkedIn Top Voice Amanda Graciano, a especialista em recolocação profissional e mentora de carreira Ana Clara Paiva, a CEO da Se Candidate, Mulher! Jhenyffer Coutinho, entre outras convidadas especiais.

"Infelizmente, quando olhamos as estatísticas de demissões as mulheres atingidas continuam sendo maioria. Por isso, vamos continuar oferecendo ajuda às mulheres atingidas por essas demissões, disponibilizando acessos à SCM Academy, nossa plataforma de preparação e melhoria de performance das mulheres em seus processos seletivos e recolocação nas empresas”, diz Jhenyffer Coutinho, CEO da Se Candidate Mulher!

Como participar do projeto?

Para ter acesso ao conteúdo, as mulheres deverão acessar o site do Layoffs Brasil e se cadastrar em uma lista de profissionais demitidos. Automaticamente, as profissionais serão direcionadas para a página da SCM Academy em que terão acesso aos conteúdos sobre recolocação.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.