Foco em finanças e orientação para resultados: segredos para quem quer ser um líder de alto impacto

Ser um líder eficaz vai muito além de supervisionar uma equipe, controlar horários e delegar tarefas. Para ser um gestor de alto impacto e inspirador, é preciso ter uma visão holística do negócio. E isso exige um foco especial para as finanças – um dos aspectos mais cruciais para todas as empresas – e orientação para resultados. Mas como desenvolver isso?

Abaixo, estão quatro recomendações que podem ser úteis para quem busca desenvolver uma liderança que inspire, mas também garanta retornos positivos para as organizações.

Líderes inspiradores dominam as finanças: veja como desenvolver uma das habilidades mais importantes para os negócios; garanta vaga em treinamento aqui

Veja dicas para ser um líder de alto impacto

1. Não foque apenas nas soft skills

Sentir empatia, gerenciar bem as emoções e ter uma escuta ativa são habilidades importantes para uma liderança. Mas apenas comportamentos não são suficientes. Profissionais de alto escalão precisam ir além das soft skills e desenvolver habilidades técnicas, ou hard skills, que serão essenciais para garantir a alta performance.

Abaixo, estão algumas habilidades importantes para posições de liderança. Confira.

Marketing e vendas;

Compliance e regulamentação;

Gestão financeira ;

Análise de dados;

Gestão de projetos;

Segurança da informação;

Gestão de crises.

Esse treinamento ensina como desenvolver gestão financeira, uma das habilidades mais importantes para líderes de alto rendimento; garanta sua vaga!

2. Busque complementar o currículo com qualificações

Líderes que investem na qualificação própria são ainda mais valiosos para as empresas, conforme revela um artigo da consultoria McKinsey. “A capacitação muda a maneira como as pessoas realizam seus trabalhos”, diz o documento. "Quando os líderes adotam para si as mudanças de comportamento que estão pedindo aos seus funcionários, as transformações têm 5,3 vezes mais chances de serem bem-sucedidas”, completa.

Por isso, a recomendação de especialistas é que profissionais invistam em cursos, workshops e obtenham certificações que sejam relevantes para sua área de atuação. Isso não apenas aprimora suas habilidades, mas também demonstra seu compromisso com o crescimento contínuo – o que pode ser bem visto por lideranças e liderados.

3. Mesmo em áreas não financeiras, é preciso dominar as finanças

Dominar as finanças corporativas pode ser quase como aprender um idioma novo. Mas também podem ser responsáveis por colocar profissionais em destaque – e isso independente do setor de atuação. O Guia Salarial Robert Half 2024 mostra, inclusive, que recrutadores buscam profissionais com habilidades financeiras.

Para os gestores, isso é ainda mais importante. São eles que precisam conduzir os orçamentos de suas áreas e tomar decisões que garantam a sustentabilidade do negócio. Sem saber de ponta a ponta as habilidades financeiras mais importantes, é mais difícil para uma gestão ser bem-sucedida.

Liberadas com exclusividade: aulas introdutórias ao MBA em Finanças Corporativas mostram como conquistar essa habilidade de ouro

4. Lembre-se de orientar decisões para resultados

Para ser um líder de alto impacto, é fundamental que todas as decisões sejam orientadas para a obtenção de resultados. Isso significa que, além de ter uma visão clara e estratégica para a organização, é necessário estabelecer objetivos específicos e mensuráveis que guiem as ações diárias. E isso traz mais visibilidade para as equipes, que conseguem compreender a direção em que estão indo e o que precisam alcançar.

Treinamento mostra como ser um profissional imbatível

Para preparar profissionais que desejam tomar decisões financeiras inteligentes – e assim se tornarem profissionais imbatíveis para a concorrência – a EXAME apresenta o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento de quatro aulas que terá seu acesso liberado por apenas R$ 37,00.

As aulas serão apresentadas por Marcelo Desterro, mestre em Finanças pelo ITA, com extenso background como CFO em empresas de capital aberto, start-ups e multinacionais. Para participar, os interessados devem inscrever-se na página oficial do treinamento, clicando aqui.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM FINANÇAS CORPORATIVAS

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME