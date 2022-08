Flash Benefícios traz Raj Sisodia e Miguel Nicolelis em evento gratuito e online para RHs

No próximo dia 10 de agosto, a Flash, startup de benefícios, realizará o seu primeiro grande evento proprietário, o Flash Humanidades.

O encontro reunirá profissionais reconhecidos no mundo corporativo para uma reflexão sobre os impactos da tecnologia no futuro da sociedade, dos negócios e das relações de trabalho.

Para analisar este cenário e as principais tendências que permeiam o tema, a Flash traz Raj Sisodia, co-fundador e presidente emérito do Capitalismo Consciente, que apresentará uma visão sobre os movimentos que são necessários na economia, na política, na tecnologia e nos negócios para que o humano esteja verdadeiramente no centro das inovações.

O Flash Humanidades contará ainda com a presença do neurocientista Miguel Nicolelis, professor emérito da Universidade Duke; de Ana Carolina Azevedo, diretora de RH do Google para América Latina; Ana Paula Franzoti, diretora de desenvolvimento organizacional e cultura da Unilever; e Flávia Porto, diretora de RH da Yara Brasil.

O evento será híbrido, com tradução simultânea e transmissão online conduzida pela jornalista Adriana Araújo.

Para Ricardo Salem, CEO da Flash, a tecnologia está transformando o dia a dia das organizações profundamente — e é essencial extrair aprendizados desse momento. “Nosso objetivo é fortalecer as discussões sobre como gerenciar os paradoxos da tecnologia e debater o papel dos líderes na construção de um novo modelo de trabalho e de sociedade.”

Premiação Think Work Flash Innovations

A programação do Flash Humanidades contará ainda com a festa de premiação do Think Work Flash Innovations, prêmio que irá reconhecer as ações de gestão de pessoas mais inovadoras do Brasil. O público vai conhecer os projetos finalistas e também os ganhadores em 12 categorias: Diversidade, Carreira, Desenvolvimento, Cultura Organizacional, Employee Experience, Liderança, People Analytics, Remuneração e Benefícios, Desenvolvimento de Jovens, Transformação Digital do RH, Saúde e Qualidade de Vida e Atração e Seleção.

“Incluímos esta iniciativa na agenda do evento por acreditarmos que, para construir um novo modelo de trabalho e sociedade é essencial unir reflexões e ações práticas. A ideia é possibilitar o encontro entre teoria e prática, jogando luz às soluções corporativas inovadoras", diz o CEO da Flash.

Confira as empresas finalistas do Think Work Flash Innovations

Diversidade

Accenture

EDP Energias do Brasil

Natura &Co

Atração e Seleção

YouX Group

LABORATÓRIO FANTASMA

EPPO Cidades Inteligentes

Carreira

Hospital Albert Einstein

Lojas Renner S.A.

Syngenta Proteção de Cultivos

Cultura Organizacional

Cobmax

Grupo Boticário

Hypera Pharma

Desenvolvimento

Cielo

Renault

Saint Gobain Abrasivos

Desenvolvimento de Jovens

Casai Serviços de Desenvolvimento de Software LTDA.

Ecolab Química

Yara Brasil Fertilizantes

Employee Experience

EPPO Cidades Inteligentes

Grupo Cataratas

Pipo Saúde

Liderança

Gerdau

Hospital Albert Einstein

Klabin

People Analytics

EVIDA Assistência à Saúde

Gok

Hospital Albert Einstein

Saúde e Qualidade de Vida

Accenture do Brasil

Sabin Medicina Diagnóstica

Yara Brasil Fertilizantes

Transformação Digital do RH

Hospital Albert Einstein

Klabin

YouX Group

Remuneração e Benefícios

Cielo

Conta Azul

Porto

Para saber mais sobre o prêmio, clique aqui. O evento Flash Humanidade será online e aberto ao público, com inscrições gratuitas pelo site oficial.

