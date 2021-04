Fintech tem 300 vagas abertas para trabalho de qualquer lugar

A fintech Neon planeja um crescimento de 60% no número de colaboradores e vai contratar 300 profissionais ainda neste semestre. Com o novo modelo de Anywhere Office, os candidatos podem estar em qualquer lugar do Brasil – ou até no exterior.

Fundada em 2016, a startup entrou por dois anos na lista de mais desejadas para trabalhar do LinkedIn. No primeiro trimestre de 2021, eles já contrataram 300 pessoas e agora buscam por mais 300 profissionais de mais de 50 especialidades diferentes.

As oportunidades são para áreas como produtos, tecnologia, ciência de dados, marketing, financeiro e jurídico.

Segundo Juliana Yamada, sócia e VP de Pessoas, Estratégia e Dados, a Neon cresceu três vezes e a previsão é que o ritmo se mantenha.

“Para acompanhar esse crescimento, precisamos também de mais talentos e estamos buscando profissionais que nos ajudem na missão de melhorar a vida financeira das pessoas, de um jeito divertido e responsável", comenta ela.

A empresa oferece benefício flexíveis, incluindo vale-cultura, vale-combustível e orçamento para treinamentos. Confira as vagas na página do LinkedIn da empresa.