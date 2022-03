Fintech CloudWalk abre mais de 200 vagas em formato remoto

A fintech CloudWalk, focada em tecnologia de pagamentos, está com mais de 200 vagas no formato remoto.

Entre as oportunidades, a fintech oferece 100 posições no time de customer support engineering (engenharia de suporte ao cliente).

Segundo a empresa, o reforço está alinhado com seu crescimento recente, que conta hoje com 200 mil clientes em mais de 5 mil cidades do Brasil.

No time de engenharia são 30 posições para os engenheiros de software. Outros times da CloudWalk, como design, vendas, financeiro e operações, também estão com vagas abertas.

Fundada em 2013, a startup que já captou R$ 3,4 bilhões começou o ano com 340 colaboradores e pretende fechar 2022 com mais de 500 profissionais trabalhando apenas remotamente.

Segundo a CloudWalk, o requisito principal é afinidade com tecnologia e capacidade de resolver problemas complexos.

A sede da empresa é no Brasil, mas a startup conta com profissionais trabalhando remotamente nos Estados Unidos, Canadá, Espanha, Finlândia e Índia, entre outras localidades.

Veja as vagas disponíveis.