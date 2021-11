Fintech britânica adota semana de quatro dias sem cortar salário

Por Tom Metcalf, da Bloomberg

No Atom Bank, os funcionários agora irão trabalhar quatro dias por semana, em uma das políticas de trabalho flexível mais drásticas introduzidas por uma empresa de finanças desde que a pandemia revolucionou as normas dos escritórios.

A fintech do Reino Unido, que tem 430 funcionários, passou a adotar a semana de quatro dias em 1º de novembro, disse o banco digital em comunicado na terça-feira. A jornada contratual de trabalho será reduzida em 3,5 horas, para 34 horas semanais, sem alteração do salário.

Segundas ou sextas-feiras seriam os dias de folga para a maioria dos funcionários, exceto para aqueles que trabalham em funções operacionais e de serviço cujo dia fora do escritório pode variar, de modo a garantir os níveis de atendimento aos clientes.

No comunicado, o CEO do Atom Bank, Mark Mullen, disse que a empresa reconhece que a semana de quatro dias não se encaixa para todas as empresas, mas destacou que o home office provou que práticas de trabalho “que pareciam a anos de distância podem ser introduzidas rapidamente”. “Acreditamos firmemente que isso será benéfico para o bem-estar e felicidade de nossos funcionários e que terá impacto igualmente positivo na produtividade dos negócios e na experiência dos clientes.”

O Atom Bank foi o primeiro banco por aplicativo a ser lançado no Reino Unido, em abril de 2016. A fintech oferece contas de poupança, hipotecas e empréstimos corporativos e tinha 2,7 bilhões de libras (US$ 3,6 bilhões) de ativos de crédito totais sob gestão no fim de março, segundo o relatório anual. O banco divulgou o primeiro trimestre completo de lucro operacional nos três meses até setembro, com expansão de 16% dos empréstimos corporativos, para 879 milhões de libras.

Outros bancos também começam a deixar formas tradicionais de trabalho. Instituições financeiras como HSBC e Lloyds Banking têm reduzido o espaço ocupado em escritórios ao permitir que os funcionários trabalhem parte do tempo em casa.