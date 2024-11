Fim do home office: estas grandes empresas já abandonaram o trabalho remoto

Em setembro, a Amazon determinou que seus funcionários retornassem ao escritório cinco dias por semana a partir de 2 de janeiro.

A gigante da tecnologia sediada em Seattle é apenas mais uma das empresas que estão chamando seus funcionários de volta ao escritório após a pandemia, já que as restrições da COVID-19 praticamente não existem mais.

O Washington Post, que é do fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse aos funcionários na semana passada que eles seriam obrigados a retornar ao escritório cinco dias por semana, de acordo com um memorando obtido pelo Business Insider.

Outros grandes empregadores nos EUA, incluindo JPMorgan e Goldman Sachs, também abandonaram a política de presença híbrida que adotaram durante a pandemia e, em vez disso, implementaram um retorno integral ao escritório.

Vários executivos e líderes disseram que acreditam que a produtividade aumenta quando os funcionários estão no escritório juntos. Alguns CEO chegaram até a ameaçar de demissão aqueles não retornassem ao escritório.

Confira outras empresas que já não permitem o home office integral:

Apple

Em agosto de 2022, os líderes da Apple disseram aos trabalhadores que eles tinham que retornar ao escritório pelo menos três dias por semana. O CEO Tim Cook disse que a decisão tinha como objetivo restaurar a "colaboração presencial". Alguns funcionários reagiram e emitiram uma petição logo após o anúncio, argumentando que os funcionários podem fazer um "trabalho excepcional" de casa.

Apesar da resistência, o programa de trabalho híbrido da Apple foi lançado no mês seguinte e ainda está em vigor.

BlackRock

No ano passado, a BlackRock determinou que os funcionários retornassem ao escritório quatro dias por semana. A empresa de investimentos, sediada em Nova York, pretendia trazer os funcionários para seu espaço de escritório recém-alugado.

Em um memorando de maio de 2023 enviado pelo COO da empresa, Rob Goldstein, e pela chefe de recursos humanos, Caroline Heller, os executivos escreveram: "O desenvolvimento da carreira acontece em momentos de ensino entre os membros da equipe e é acelerado durante os momentos de movimentação do mercado. Tudo isso exige que estejamos juntos no escritório."

Além disso, o memorando notificou os funcionários de que a empresa está dando a eles a oportunidade de trabalhar remotamente por duas semanas durante um período de tempo que seja relevante em seu país, em um esforço para oferecer "flexibilidade sazonal".

Dell

A Dell disse à sua equipe de vendas para retornar ao escritório cinco dias por semana desde o final de setembro. Anteriormente, a empresa deixava os funcionários dos EUA escolherem entre trabalhar remotamente ou seguir um cronograma híbrido com cerca de três dias por semana no escritório.

A ordem para a equipe de vendas veio com apenas alguns dias de antecedência, fazendo com que os funcionários com filhos corressem para encontrar creches, informou à epoca o Business Insider.

Disney

Em um memorando de janeiro de 2023 obtido pelo BI, o CEO Bob Iger disse aos trabalhadores que a partir de março daquele ano, qualquer membro da equipe da Disney trabalhando "de forma híbrida" precisaria retornar aos escritórios da Disney quatro dias por semana.

Em resposta, mais de 2.300 funcionários assinaram uma petição pedindo que Iger reconsiderasse o mandato.

"Esta política retardará, ou até mesmo reverterá, nossa recuperação e crescimento pós-COVID, criando escassez crítica de recursos e causando perda de conhecimento institucional insubstituível", escreveram os signatários.

Google

Em março de 2022, os funcionários do Google na área da Baía de São Francisco e "vários outros locais nos EUA" foram instruídos a retornar ao escritório por pelo menos três dias por semana a partir do mês seguinte.

No ano passado, no entanto, a empresa reforçou as expectativas dizendo à equipe em um e-mail que a presença no escritório seria um fator em suas avaliações de desempenho.

A diretora de pessoal do Google, Fiona Cicconi, disse aos trabalhadores no memorando que as solicitações para trabalhar remotamente em tempo integral agora serão consideradas "apenas por exceção".

Alguns funcionários se disseram "frustrados" com a nova política. Um funcionário disse ao Business Insider: "Não gostamos de ser microgerenciados como crianças em idade escolar".

Starbucks

Em um memorando de janeiro de 2023 para funcionários, o então CEO Howard Schultz disse que trabalhadores dentro da distância de deslocamento seriam obrigados a retornar ao escritório pelo menos três dias por semana.

Schultz disse que alguns funcionários não conseguiram "cumprir sua promessa mínima de um dia por semana" e também destacou que os baristas da Starbucks não tinham o "privilégio" de trabalhar em casa. O executivo havia dito anteriormente que "implorou" aos trabalhadores para voltarem ao escritório.

Os funcionários da Starbucks responderam assinando uma carta aberta protestando contra o mandato de retorno ao escritório da empresa.

Em setembro deste ano, o ex-CEO da Chipotle, Brian Niccol, assumiu como CEO da rede de cafés. Em outubro, a empresa ameaçou demitir funcionários se eles não cumprissem a política de retorno ao escritório.

A partir de janeiro de 2025, a empresa planeja iniciar um "processo padronizado" para responsabilizar os trabalhadores pelo cronograma híbrido no nível da equipe, onde as consequências cobrirão "até, e incluindo, a separação", de acordo com o e-mail obtido pela Bloomberg.

Tesla

Em junho de 2022, os funcionários da Tesla foram notificados sobre uma política obrigatória de retorno ao escritório. O e-mail de Elon Musk incluía palavras como "Se você não aparecer, presumiremos que você pediu demissão" e observou que todos na Tesla devem trabalhar no escritório pelo menos 40 horas por semana.

Musk, que chamou o trabalho remoto de "moralmente errado", disse que essa política foi a razão do sucesso do negócio. "Se eu não tivesse feito isso, a Tesla teria falido há muito tempo", escreveu ele no e-mail.