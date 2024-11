Fim de uma era? Bill Gates previu o potencial da IA ​​há quase uma década – e agora faz novo alerta

Parece que a inteligência artificial está em todos os lugares. Seja nas conversas com os amigos, nas reuniões de trabalho, nos filmes de Hollywood ou nos vídeos que viralizam nas redes sociais, tudo parece girar em torno dessa tecnologia. Seria esse o fim de uma era? Estamos vivendo um novo ciclo tecnológico com potencial de remodelar nossa existência?

Bill Gates tem as respostas para essas perguntas há quase uma década.“O trabalho em inteligência artificial hoje está em um nível realmente profundo”, disse ele em 2017, quando a IA ainda estava dando seus primeiros passos – muito longe do estágio avançado de hoje.

Enquanto muitos ainda estavam céticos, Gates já enxergava além. “Com a IA, a criação de agentes e a capacidade de ler e entender materiais será fenomenal”, previu. “Qualquer coisa conectada a isso, seria uma emocionante carreira para a vida toda.”

E o tempo parece ter lhe dado razão. O avanço meteórico da tecnologia tornou-se tão rápido que o próprio Gates se surpreendeu. Em um post recente, ele lembrou do sucesso da OpenAI. É o que ele chamou de "o avanço mais importante desde os anos 1980".

E se fosse para começar do zero?

Hoje, a inteligência artificial saiu dos laboratórios e chegou ao cotidiano – ajudando empresas a inovar, médicos a diagnosticar com precisão e estudantes a aprender de formas que jamais imaginamos. Para Gates, o alerta é claro: se fosse para começar do zero, ele investiria em IA.

“Qualquer nova empresa de IA precisa de uma visão única para se destacar,” ele disse. Para ele, não basta apenas acreditar na tecnologia, é preciso ter uma compreensão profunda e uma abordagem inovadora. Quem vai definir o futuro da IA não será quem tiver mais recursos, mas quem for capaz de pensar além, antecipar tendências e, acima de tudo, construir com propósito.

Segundo ele, o desafio não é mais sobre "se", mas sobre "como" usaremos a IA para moldar o amanhã.

Mas, afinal, como se tornar um especialista em IA?

