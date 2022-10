Feira gratuita oferece consultorias e palestras para interessados em morar no Canadá

Neste sábado, 8, começa a ExpoCanada, voltado para brasileiros que querem emigrar para o Canadá. A feira acontece no Paraíso, bairro da capital Paulista.

Além de palestrantes, que vão abordar quais são as oportunidades de negócios, investimentos e formas de ingressar no mercado de trabalho canadense, também estarão presentes cerca de 25 universidades do Canadá que vão tirar dúvidas sobre como estudar no país.

O Canadá tem atraído a atenção de estrangeiros por causa da escassez de mão de obra o que obriga uma maior flexibilidade do país, principalmente, para a entrada de profissionais qualificados.

Para se ter uma ideia, segundo o Statistics Canada, em 2022 haviam mais de 915 mil vagas em aberto no Canadá.

Entre as facilidades do país está, por exemplo, o visto de estudo que permite, além da ida de filhos e cônjuges, a permissão para trabalhar no país pelo tempo proporcional à duração do curso.

Diante disso, eventos como o ExpoCanada são oportunidade para os brasileiros que querem ir morar no país tirarem suas dúvidas. Neste ano, além de acontecer em São Paulo, a feira também ocorre em outras cidades:

Dia 09/10 - ABC Paulista

Dia 15/10 - Recife

Dia 16/10 - Salvador

"Daremos alguns direcionamentos para quem busca oportunidades de conhecer novos mercados, além de desmitificar a vida no Canadá com dicas de empregos, benefícios e desafios de morar no país e de como participar de um processo de imigração. É importante lembrar que não ofereceremos vagas de emprego durante este evento”, diz Ed Santos, organizador da ExpoCanada e consultor de imigração.

A feira é gratuita, mas durante o evento também será possível realizar sessões de consultorias, com valores a partir de R$ 150. Mais informações e como se inscrever no site da ExpoCanada.

