Feira gratuita de intercâmbio reúne universidades de 10 países

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A BMI, empresa que organiza algumas das maiores feiras internacionais de educação em todo o mundo, está realizando o 3° Talk Global Study, evento online gratuito para estudantes que querem fazer intercâmbio.

Nessa edição, que acontece no próximo dia 16 de setembro, serão reunidas universidades de diversos países: Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, China, Canadá, Espanha, França, Irlanda, Itália e Japão.

No evento, os estudantes podem conversar e tirar dúvidas diretamente com as universidades, faculdades e organizações governamentais. A programação conta com bate-papos interativos ao vivo por texto, áudio e vídeo e seminários explicativos sobre os cursos, carreira, valores e planejamento.

Programação do Talk Global Study

No evento, as universidades estarão disponíveis para conversar sobre 27 áreas do conhecimento, que vão desde Ciências da Computação e Arquitetura até Medicina e Música. Confira aqui todos os cursos disponíveis.

Além disso, estudantes de todos os níveis acadêmicos poderão tirar dúvidas. As universidades participantes oferecem cursos e bacharelado, graduação, MBA, mestrado, PhD e outros cursos de pós-graduação.

Australian National university – Austrália;

Goldsmith University of London – Reino Unido;

University of St. Andrews – Reino Unido;

BCIT British Columbia Institute of technology – Reino Unido;

Grenoble Ecole de Management – França;

Carleton University – Canadá;

Troy University – Estados Unidos;

University of Limerick Ollscoil Luimnigh – Irlanda;

University of Southern Queensland – Austrália;

University of Technology – Austrália;

Bryant University – Estados Unidos;

Doane University – Estados Unidos;

EDHEC Business School – França;

Education USA – Estados Unidos;

New Jersey Institute of Technology – Estados Unidos;

Emory Law – Estados Unidos;

ESCP Business School – Diversos países da Europa;

The Chinese University of Hong Kong – China;

Fanshawe – Canadá;

Full Sail University – Estados Unidos;

NABA Instituto Marangoni – Itália;

IED Instituto Europeo di Design – Itália;

John Cabot University – Itália;

KUAS Kyoto University of Advanced Science – Japãp;

Liverpool John Moores University – Reino Unido;

Newcastle university – Reino Unido;

ACU Australian Catholic University – Austrália;

The University of Queensland Australia – Austrália;

Thompson Rivers University – Canadá.

Informações extras

A edição deste ano do também inclui profissionais responsáveis por tirar dúvidas sobre como escolher o destino, processos de visto e dicas financeiras. Confira a programação completa no site do evento, que acontece dia 16 de setembro, das 16h30 até às 19h. Interessados em participar do evento gratuito podem se inscrever através deste link.

"Talk Global Study: feira gratuita de intercâmbio reúne universidades de 10 países" foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

