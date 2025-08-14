Fazer marketing fica mais fácil com IA: conheça as ferramentas que são verdadeiras aliadas

De ideias a resultados concretos, a inteligência artificial está ajudando marcas e criadores a produzir conteúdos de forma mais rápida e personalizada.



Com algoritmos capazes de gerar textos, imagens e vídeos, é possível explorar novas possibilidades criativas sem depender exclusivamente do trabalho manual, e é aí que entram ferramentas como:

ChatGPT

DALL·E

MidJourney

Runway

Elas oferecem soluções que combinam rapidez e criatividade, permitindo criar posts, artes, roteiros e até protótipos de campanhas.

Com dados e análises integradas, essas plataformas ajudam a identificar o que funciona melhor com o público, facilitando decisões estratégicas e ajustando conteúdos em tempo real.

Como usar a IA generativa no marketing?

O primeiro passo é escolher a ferramenta adequada para o objetivo da sua marca. Enquanto o ChatGPT é ótimo para textos e roteiros, plataformas como DALL·E e MidJourney focam em imagens e artes visuais, e o Runway auxilia na criação e edição de vídeos.

Em seguida, é preciso definir metas claras e acompanhar o desempenho dos conteúdos gerados. Comparar resultados, analisar engajamento e ajustar a estratégia faz toda a diferença para transformar a IA em uma aliada real.

E seu verdadeiro potencial surge quando ela é integrada à equipe criativa, tornando-a um apoio para o time.

Dessa forma, marcas conseguem testar ideias mais rápido, personalizar mensagens para diferentes públicos e acelerar a entrega de campanhas, sem perder a essência da comunicação.

Exemplos de uso da Inteligência Artificial

Marcas que já incluíram a inteligência artificial em sua rotina relatam ganhos expressivos em agilidade, inovação e engajamento. É possível criar conteúdos com mais frequência, testar conceitos rapidamente, personalizar ofertas e até inspirar a equipe com novas ideias.

Um bom exemplo é o da Magazine Luiza, que utilizou a influenciadora digital Marisa Maiô em sua campanha de Dia dos Namorados.

A personagem estrelou uma publicidade que viralizou nas redes da marca, misturando humor e carisma ácido, além de trazer naturalidade, resultando em milhões de visualizações e alto engajamento.

No entanto, isso só funcionou porque a marca soube transformar algoritmos e dados em decisões criativas. A inteligência artificial mostra que, mais do que uma tendência, ela é uma oportunidade real para quem deseja se destacar no marketing digital.

