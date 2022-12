Fazem dois meses ou faz dois meses? Professor de português explica

Última coluna de 2022. Há nove anos (com esse haver indicativo do tempo decorrido), estou aqui com você, caro leitor da EXAME. Sinto-me, com esse enclítico pronome, realização imensa.

Para esta época de ano-bom, peço especial atenção à revisão dos textos. Vejamos alguns pontos:

"Em 2022, aconteceu muitos encontros. Obrigado, equipe!"

Segundo nossas regras gramaticais, o verbo deve concordar com o sujeito. No caso acima, o sujeito do verbo acontecer é "muitos encontros", que está no plural, exigindo o verbo igualmente no plural.

Fazem mais de dois meses está correto?

"Em dezembro, cremos que já devem fazer mais de dois meses de participação."

Apesar do excelente uso da vírgula (separando a expressão adverbial), o verbo fazer — quando se refere a tempo decorrido — não deve sofrer a pluralização.

Dessa forma, mesmo estando em locução verbal (deve fazer), o auxiliar permanece no singular e o correto é: "deve fazer mais de dois meses" ou "faz mais de dois meses".

"Verificou-se todos os pedidos na última reunião do ano.

A forma correta seria o verbo no plural. A presença da partícula apassivadora "se" faz a frase ser passiva, ou seja, o sujeito é quem sofre a ação do verbo (todos os pedidos). É o mesmo que "Todos os pedidos foram verificados."

"O resultado deste ano foi números fantásticos."

Entre o singular e o plural, a concordância do verbo deve ser feita preferencialmente no plural.

Se o sujeito estiver no singular e o predicativo no plural, a concordância do verbo SER faz-se preferencialmente no plural: "Tudo são resultados."

Se o sujeito estiver no plural e o predicativo no singular, a concordância do verbo SER faz-se preferencialmente no plural: "Estes números foram a salvação da empresa."

Para o décimo ano, aqui com vocês, prosperidade à nossa amada Língua Portuguesa e à nossa atividade intelectual.

Um grande abraço, até a próxima

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

