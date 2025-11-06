Faturamento em poucos dias: ele transformou um projeto paralelo em império de cibersegurança

Marcin Kleczynski, CEO e co-fundador da Malwarebytes, é um exemplo claro de como um projeto paralelo, iniciado por um adolescente, pode se transformar em um negócio multimilionário.

Aos 35 anos, Kleczynski e seu sócio, Bruce Harrison, levaram sua empresa de segurança cibernética a faturar centenas de milhões de dólares, oferecendo uma solução de proteção contra malware que agora é usada por milhões de pessoas ao redor do mundo.

A história de Malwarebytes começa com uma experiência de frustração pessoal de Marcin, que, quando ainda adolescente, se viu com um computador infectado por vírus de videogame.

Nenhuma das ferramentas antivírus conhecidas foi capaz de resolver o problema, o que o levou a criar sua própria solução.

O que parecia uma solução simples se transformou em um negócio global de cibersegurança, uma indústria em constante crescimento e com grande demanda. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Como um vírus de videogame se tornou a inspiração para a Malwarebytes

Em 2004, Marcin Kleczynski estava no ensino médio e, após baixar um videogame de um site suspeito, infectou o computador de sua família com malware.

Nenhuma ferramenta antivírus foi capaz de remover o vírus completamente, o que o levou a pensar: “Por que ninguém nunca criou uma ferramenta que realmente funcione?”. Essa frustração foi o que deu início à criação do Malwarebytes.

Superando desafios iniciais e a importância do networking

Marcin começou sua jornada com poucos recursos financeiros. Sem investimento inicial e sem um plano de negócios estruturado, ele focou em aprender programação por conta própria.

“Comecei com livros de programação e com uma simples calculadora. Se eu conseguisse fazer isso, poderia criar algo mais útil”, relembra Marcin.

Ele passou a divulgar sua ferramenta em fóruns de segurança, onde as pessoas começaram a perceber a eficácia de seu produto.

Networking e mentoria também desempenharam um papel importante em seu sucesso inicial. Marcin se conectou com outros profissionais de cibersegurança e recebeu orientações que ajudaram a moldar a Malwarebytes como uma empresa que não só oferecia um bom produto, mas também conseguia escalar suas operações.

A transformação: como a Malwarebytes se tornou um império de segurança cibernética

O grande crescimento da Malwarebytes aconteceu entre 2008 e 2010, quando a empresa começou a receber grandes volumes de tráfego e vendas.

A ferramenta de remoção de malware que Marcin desenvolveu se tornou uma das mais procuradas, tanto por usuários domésticos quanto por pequenas empresas.

Um dos fatores chave para o crescimento da Malwarebytes foi a decisão de profissionalizar a empresa e investir em liderança experiente mais cedo.

“Se tivéssemos trazido profissionais de negócios mais cedo, poderíamos ter evitado muito estresse e provavelmente crescemos mais rápido”, admite Marcin.

