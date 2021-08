Família Schurmann abre vaga dos sonhos para quem ama viajar

Quer viajar o mundo, ajudar a proteger o meio ambiente e ainda chamar isso de seu emprego? Não é um sonho, mas a proposta da Família Schurmann, famosos por serem a primeira família brasileira a circunavegar o mundo em um veleiro.

Faça parte de uma grande revolução e se destaque no mercado: conheça o Programa Líderes do Agora, uma parceria EXAME e FRST Falconi.

E eles procuram um produtor de conteúdo digital para acompanhá-los na próxima expedição mundial.

A pessoa vai fazer parte da expedição Voz dos Oceanos, que se inicia no dia 29 de agosto e tem apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente.

O veleiro vai passar por 60 pontos do planeta ao longo de dois anos, navegando pela costa brasileira, ilhas do Caribe, costa atlântica dos Estados Unidos, arquipélago das Bermudas, canal do Panamá, Galápagos, ilhas da Polinésia e terminando na Nova Zelândia.

O objetivo do projeto é conscientizar a população a respeito do lixo plástico nos oceanos e dar visibilidade para soluções sendo desenvolvidas no mundo para combater o problema.

E a pessoa contratada vai ajudar no registro dessa jornada. As responsabilidades do produtor ou produtora serão:

Criação de conteúdo para as redes sociais do projeto (FB, IG, TikTok, Linkedin e YouTube);

Criação dos roteiros dos conteúdos;

Captação dos conteúdos;

Fotografia Still durante a expedição;

Criação de textos e descrições;

Planejamento e execução das ações;

Constante contato com a equipe de terra para as demandas gerais;

Criação e execução de captações com os patrocinadores da marca.

Os candidatos precisam ter mais de 21 anos. Para se candidatar, é necessário enviar o currículo para production@voiceoftheoceans.org até domingo, dia 15, e publicar um vídeo de apresentação de até 1 minuto no Instagram marcando @vozdosoceanos.

O contrato será no formato PJ, com 13º salário e férias remuneradas. A pessoa terá um período de experiência e convivência de três meses, mas o trabalho começa já em agosto e termina em outubro de 2023.

Confira o vídeo da vaga: