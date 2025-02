'Faltam profissionais qualificados': Harvard revela 7 habilidades que fazem um currículo se destacar

Há uma escassez de talentos no mercado atual. Em relatório da Randstad, líder global em serviços de RH, a companhia mostrou em números o drama enfrentado por muitas empresas.

No cenário global, 75% dos contratantes afirmam enfrentar problemas para contratar profissionais qualificados. No Brasil, esse número é ainda maior: 8 em cada 10 empresas afirmam que está difícil preencher suas vagas.

O setor financeiro é um dos mais impactados por essa escassez, principalmente devido às transformações do mercado, que demandam um novo conjunto de habilidades.

Mas o que tem se mostrado um desafio para as empresas, pode ser visto como uma grande oportunidade para o profissional que deseja se destacar.

Se você deseja ingressar no setor financeiro e construir um currículo de alto impacto, a Harvard Business School identificou as principais habilidades financeiras que os empregadores procuram e como desenvolvê-las.

As principais habilidades financeiras para um currículo de sucesso, segundo Harvard

O papel das finanças nos negócios vai muito além da contabilidade. As habilidades financeiras abrangem tanto competências técnicas quanto interpessoais, permitindo uma gestão eficiente, tomada de decisões estratégicas e resolução de problemas.

Se o seu objetivo é se tornar um analista financeiro, gerente ou até mesmo escalar até a posição de CFO, estas sete habilidades indicadas por Harvard são indispensáveis para atrair recrutadores e empregadores.

1 - Contabilidade

Proficiência na leitura e interpretação de documentos financeiros, como balanços patrimoniais, demonstrações de resultados, fluxos de caixa e relatórios anuais. Mais do que compreender os números, é essencial saber extrair informações valiosas para diagnosticar a saúde financeira da empresa e acompanhar seu desempenho.

2 - Pensamento analítico

Enquanto as demonstrações financeiras fornecem os dados, profissionais com pensamento analítico conseguem interpretá-los de forma estratégica. Isso inclui o uso de métricas de desempenho e índices financeiros, como liquidez corrente, endividamento e rentabilidade, para embasar decisões empresariais.

3 - Tomada de decisões financeiras

A capacidade de tomar decisões embasadas por dados é essencial para líderes financeiros. Profissionais que sabem posicionar a empresa para o sucesso através de estratégias financeiras bem fundamentadas se destacam no mercado.

4 - Gestão

A gestão eficiente de pessoas, recursos e processos é fundamental em qualquer posição financeira. Mesmo atividades como a elaboração de orçamentos exigem colaboração, comunicação eficaz e planejamento estratégico.

5 - Previsão financeira

Olhar para o futuro é tão importante quanto analisar o passado. A previsão financeira permite antecipar cenários a partir da análise de dados históricos, auxiliando no planejamento de contratações, orçamentos e estratégias de crescimento.

6 - Comunicação

Habilidades analíticas e contábeis são cruciais, mas a capacidade de comunicar informações financeiras de forma clara e objetiva é igualmente importante. Seja em reuniões, relatórios ou apresentações, profissionais que sabem traduzir dados complexos em insights compreensíveis têm vantagem competitiva.

7 - Investimento

Compreender investimentos como uma estratégia de alocação de capital é um diferencial valioso. Empresas buscam profissionais capazes de avaliar oportunidades de investimento com olhar crítico, maximizando retornos e minimizando riscos.

Currículo de sucesso: desenvolva suas habilidades financeiras com o pré-MBA em Finanças Corporativas

Se tornar um profissional de alto valor exige habilidades acima da média. Uma das coisas que contribui de forma significativa na capacitação e destaca o currículo entre os concorrentes é o investimento em educação de qualidade.

Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, e a Saint Paul, uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo, está lançando o pré-MBA em Finanças Corporativas.

Esse treinamento online oferece uma imersão nas estratégias financeiras que movem grandes corporações. São 4 aulas que contam com toda a expertise do professor Marcelo Desterro, CFO da Mantiqueira, sendo a última ao vivo em que você poderá interagir e tirar todas as suas dúvidas.

Esta é uma oportunidade para desenvolver habilidades cruciais para novas oportunidades no mercado. Ao se inscrever, o aluno ainda recebe bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

Para conhecer todos os detalhes e garantir a sua vaga, basta clicar no botão abaixo.

