Falconi abre 60 vagas para estágio com salário de R$ 2 mil e meio período na sexta; se inscreva

A consultoria Falconi está com as inscrições abertas para seu novo programa de estágio. Ao todo, são 60 vagas para universitários de todas as áreas atuarem na consultoria, no time corporativo ou na equipe de tecnologia da companhia.

O salário varoa entre R$ 1,4 mil e R$ 2 mil, a depender da carga horária, de 4h/dia (20h semanais) ou 6h/dia (30h semanais).

Todo o processo de seleção será remoto. No entanto, os candidatos selecionados para a área de consultoria terão de apresentar disponibilidade para residir em quatro dos locais onde a Falconi possui escritórios pelo Brasil: Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) ou São Paulo (SP).

Já estagiários de corporativo ou de tecnologia poderão ter a possibilidade de trabalho remoto. A turma de novos profissionais começará as suas atividades em janeiro de 2023.

Todos os cursos de graduação ou tecnólogo e instituições vinculados ao Ministério da Educação são aceitos. O único filtro de triagem será a data de formatura prevista, que deve ser entre junho de 2023 e dezembro de 2024, permitindo contratos de seis meses a dois anos.

Na seleção, o idioma inglês não será avaliado por não ser um pré-requisito. As respostas de aprovação serão dadas entre os meses de outubro e novembro.

Além da bolsa de estágio, a Falconi oferece para seus estagiários benefícios como vale-refeição, vale-transporte, auxílio-creche, plano de saúde e odontológico integral, seguro de vida, day-off no mês de aniversário, política de maternidade e paternidade, Gympass, acordo para descontos com a rede Psicologia Viva e parceria em escolas de idiomas.

Outro destaque é a Short Friday, benefício que permite meio expediente às sextas-feiras. Por meio desta ação, o horário de trabalho na sexta-feira se encerra mais cedo e todas os funcionários têm liberdade de usar o período da tarde da forma que quiser. Vale lembrar que estagiários com carga de 4h já cumprem meio período e não fazem uso do benefício.

Ao serem efetivados, os jovens profissionais entram para o plano de carreira da Falconi, que mantém contratação média de 97% dos aprovados.

“Desde os primeiros dias, estagiários lidam com problemas reais que o integram aos pilares de contribuição de resultados sustentáveis para nossos clientes internos e externos. Eles desenvolvem as carreiras para que cresçam conosco", diz Viviane Martins, CEO da Falconi.

Como se inscrever

Os interessados em estagiar na Falconi devem acessar o site oficial de contratação da Falconi e realizar a inscrição pelo portal. Os candidatos podem se inscrever até o dia 31 de outubro.

