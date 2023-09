Faculdade EXAME abre vagas para MBA em IA aplicada aos negócios – o primeiro sobre o tema no Brasil

A Faculdade EXAME abriu, nesta terça-feira, 26 de setembro, as matrículas para a segunda turma do seu MBA em Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios. Em nível de pós-graduação, a especialização é a primeira sobre o tema no país.

Com 360 horas de aulas práticas e teóricas, a formação é totalmente online e as aulas ficam disponíveis por 12 meses para que os alunos acessem quando e de onde preferirem. Seu objetivo é preparar profissionais para dominar os fundamentos da IA e implementar essa tecnologia em empresas de qualquer tamanho ou setor, liderando projetos e gerindo equipes multidisciplinares.

Ao final do MBA, os alunos são certificados pela Faculdade EXAME, instituição que possui nota máxima no MEC e cujo corpo docente é composto por profissionais renomados no mercado. O único pré-requisito para matrícula é possuir ensino superior completo em qualquer área de formação.

“Pensando em incentivar nossos alunos a dar o seu melhor durante a especialização, ao final do curso vamos presentear o melhor aluno do MBA com um cashback de 100% do valor investido. Isso significa que o melhor aluno vai cursar a especialização de graça”, diz a página oficial de matrícula. Os critérios de avaliação serão definidos no decorrer do curso.

Bônus para matriculados

Os 100 primeiros matriculados receberão, como bônus, um guia com 500 ferramentas de Inteligência Artificial selecionadas, testadas e comentadas pelo Diretor de I.A. da EXAME e coordenador do MBA, Miguel Lannes Fernandes. Os 10 primeiros matriculados também garantem um convite para o primeiro evento de inteligência artificial da EXAME, que acontece no dia 24 de outubro presencialmente em São Paulo.

Por fim, todos os alunos matriculados no MBA terão direito a:

Guia Digital EXAME IA: um guia prático sobre as principais soluções de Inteligência Artificial, com mais de 200 prompts e uma lista com as ferramentas mais atuais e disruptivas do mercado;

um guia prático sobre as principais soluções de Inteligência Artificial, com mais de 200 prompts e uma lista com as ferramentas mais atuais e disruptivas do mercado; Um ano de acesso ao EXAME Pass: pacote digital que oferece acesso ilimitado aos conteúdos digitais da EXAME, além de matéria exclusivas, cashbacks e clube de benefícios;Possibilidade de destaque na EXAME: os 10 melhores alunos terão seus projetos e cases publicados em matérias no site da EXAME, ganhando visibilidade nacional e mostrando suas habilidades para o mercado.

Módulos do MBA em Inteligência Artificial Aplicada aos Negócios

Veja, abaixo, como o conteúdo será estruturado ao longo do curso.

Módulo 1 - Domínio das Ferramentas

IA em Ação

Produtividade com IA

Aprendizado de Máquina, PLN e Redes Neurais

HUMAN SKILLS: Mindset Ágil

Módulo 2 – Inteligência Artificial nos Negócios

Estratégias para Inovação

Mitigação de Riscos: Soluções IA responsáveis

Tech Decisions: Tomada de Decisão com IA

H UMAN SKILLS: Visão Sistêmica

Módulo 3 - Gestão com Inteligência Artificial

Cultura de dados e IA

Hacks para eficiência: IA em processos lean e gestão ágil

KPI’s e monitoramento de resultados

HUMAN SKILLS: Liderança

Módulo 4A - Antifragilidade: Growth *

Novos Produtos Digitais baseados em IA

IA para Estratégias de Marketing

Domínio de Vendas

HUMAN SKILLS: Gestão de Mudanças e Transformação

Módulo 4B - Antifragilidade: Estratégias Sustentáveis*

Social e IA

Meio Ambiente e IA

Governança e IA

HUMAN SKILLS: Gestão de Mudanças e Transformação

* Ao chegar no módulo 4 os alunos podem escolher por qual caminho seguir, optando pelo Módulo 4A ou Módulo 4B.

