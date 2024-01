Faculdade EXAME abre matrículas para MBA inédito em Gestão ESG e Sustentabilidade

A Faculdade EXAME abriu, nesta terça-feira, 23 de janeiro, as matrículas para o MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade. Em nível de pós-graduação, a especialização inédita é composta por 360 horas de aulas práticas e teóricas e oferece um extenso repertório de estratégias, cases e ferramentas para desenvolver as habilidades necessárias para liderar iniciativas ESG no mercado.

Ao final da formação, os alunos serão certificados pela Faculdade EXAME, instituição que possui nota máxima no MEC e cujo corpo docente é composto por profissionais renomados do mercado.

“Não é à toa que o nosso slogan é ‘a faculdade de quem faz’”, diz Heloísa Jardim, diretora da Faculdade EXAME e expert em liderança, cultura e bem-estar organizacional. “Nós temos uma conexão muito forte com o mercado. E a gente convida essas pessoas que estão, de fato, fazendo acontecer no dia a dia das organizações – privadas e não privadas – para passar seu conhecimento de forma muito prática”, complementa.

MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade

O MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade da Faculdade EXAME é composto por quatro grandes módulos – que são subdivididos em diferentes disciplinas. Ao chegar no Módulo 4, os alunos podem escolher por qual caminho desejam seguir.

“A qualidade do material está alinhada à curadoria que a gente faz. A EXAME é a mediatech com o maior número de publicações sobre ESG [do Brasil], então temos um know-how muito grande sobre o assunto. E agora estamos levando isso inteiramente para a educação”, comenta Heloísa.

Veja, abaixo, como o conteúdo será estruturado ao longo do curso.

MÓDULO 1 - Estratégia

- Da crise planetária ao desenvolvimento sustentável

- ESG na estratégia empresarial

- Governança corporativa

- DNA EXAME: visão sistêmica

MÓDULO 2 - Processos

- Cultura do consumo e economia circular

- Cadeia de valor

- Transição para economia de baixo carbono

- DNA EXAME: mindset ágil

MÓDULO 3 - Gestão

- Gestão de stakeholders para uma cultura ESG

- Gestão de Diversidade e Inclusão

- KPIs e monitoramento de resultados ESG

MÓDULO 4A - Negócios e Inovação

- DNA EXAME: liderança

- Finanças sustentáveis

- Grandes empreendimentos e desenvolvimento local

- Agronegócio sustentável

- Inovação e negócios de impacto

MÓDULO 4B - ESG e Inteligência Artificial (IA)

- IA em Ação: avaliação, seleção e implementação de IAs

- Social e IA

- Meio ambiente e IA

- Governança e IA

Bônus especiais para matriculados

A fim de incentivar os alunos a darem o seu melhor durante a especialização, a Faculdade EXAME irá presentear os 10 melhores alunos com um cashback do valor investido ao final do curso.

“Os três alunos mais bem avaliados na turma receberão 100% de cashback, e os demais alunos do TOP 10, 50% [de cashback]”, diz a página oficial de matrícula. Isso significa dizer que os três melhores alunos da turma terão a oportunidade de cursar a especialização de forma totalmente gratuita.

Além disso, para complementar a formação, todos os alunos matriculados no MBA garantirão um ano de acesso a uma trilha de cursos exclusivos da EXAME Corporate Education (frente de educação corporativa da EXAME) e a outros três cursos livres de ESG oferecidos pela faculdade (Introdução ao ESG, NetZero e ESG para Investimentos).

O curso conta, ainda, com garantia incondicional de 14 dias a partir do início das aulas. Durante esse período, aqueles que não estiverem satisfeitos com o conteúdo podem solicitar o reembolso de 100% do valor investido.

